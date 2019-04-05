Fenerbahçe Beko'nun play-off turundaki rakibi Zalgiris Kaunas oldu

THY Euroleague'de son hafta maçları oynanırken, play-off eşleşmeleri de kesinleşti. Anadolu Efes'in rakibi İspanyol ekibi Barcelona Lassa olduğu geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi ise Real Madrid - Zalgiris Kaunas karşılaşmasının tamamlanmasının ardından belli oldu. Zalgiris deplasmanda Madrid'i 93-86 yenerek ligi 8. sırada tamamladı. Fenerbahçe böylece Litvanya ekibi eşleşti.
PLAY - OFF EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE:
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas
CSKA Moskova - Saski Baskonia
Real Madrid - Panathinaikos
Anadolu Efes - Barcelona Lassa
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