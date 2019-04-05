Fenerbahçe Beko'nun play-off turundaki rakibi Zalgiris Kaunas oldu

THY Euroleague'de son hafta maçları oynanırken, play-off eşleşmeleri de kesinleşti. Anadolu Efes'in rakibi İspanyol ekibi Barcelona Lassa olduğu geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi ise Real Madrid - Zalgiris Kaunas karşılaşmasının tamamlanmasının ardından belli oldu. Zalgiris deplasmanda Madrid'i 93-86 yenerek ligi 8. sırada tamamladı. Fenerbahçe böylece Litvanya ekibi eşleşti.

PLAY - OFF EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE:

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas

CSKA Moskova - Saski Baskonia

Real Madrid - Panathinaikos

Anadolu Efes - Barcelona Lassa

