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Fenerbahçe Beko'nun play-off turundaki rakibi Zalgiris Kaunas oldu

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 05.04.2019 07:37 | Son Güncelleme

THY Euroleague'de normal sezonu lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'nun play-off turundaki rakibi Litvanya'nın ekibi Zalgiris Kaunas oldu.

Fenerbahçe Beko'nun play-off turundaki rakibi Zalgiris Kaunas oldu

THY Euroleague'de son hafta maçları oynanırken, play-off eşleşmeleri de kesinleşti. Anadolu Efes'in rakibi İspanyol ekibi Barcelona Lassa olduğu geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi ise Real Madrid - Zalgiris Kaunas karşılaşmasının tamamlanmasının ardından belli oldu. Zalgiris deplasmanda Madrid'i 93-86 yenerek ligi 8. sırada tamamladı. Fenerbahçe böylece Litvanya ekibi eşleşti.

PLAY - OFF EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE:

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas
CSKA Moskova - Saski Baskonia
Real Madrid - Panathinaikos
Anadolu Efes - Barcelona Lassa

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Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas

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