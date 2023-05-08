Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Fırat Aydınus'tan dikkat çeken ifadeler! ''Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın kazanmasını istiyor''

Spor Toto Süper Ligin 33’üncü haftasında Bitexen Giresunspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda TV 8.5 ekranlarında konuşan Fırat Aydınus adeta isyan etti.

"ARTIK YETER DİYORLAR!"

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası taraftarlar adına konuşan Fırat Aydınus, "Fenerbahçe taraftarı, bugün oynanacak Galatasaray maçında, Galatasaray'ın kazanmasını istiyor. Artık yeter diyor. Galatasaray kazanıp şampiyon olsun, biz hak etmiyoruz diyor." dedi.

"MATEMATİKSEL OLARAK HALA ŞANSIMIZ VAR"

Matematiksel olarak şampiyon olma şanslarının devam ettiğini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise, "Bugün istediğimiz sonucu alamadık rakibimizin 3 puan gerisindeyiz oynadığımız maçları almamız gerekiyordu ve bugün de 3 puan almamız gerekiyordu ancak, almamız gereken maçı alamadık. Bugün rakibimizi de tebrik etmemiz gerekiyor. Ofansif olarak kuvvetli değildik, bunun cezasını da beraberlikle ödedik. Ligin bitmesine 3 maç kaldı, bundan sonraki işler zora girdi ancak matematiksel olarak hala şansımız var. Benim için hangi maçları alıp, kaybettiğimiz değil, bundan sonraki almamız gereken maçlar ve yarışta olmamız önemlidir" ifadelerini kullandı.



