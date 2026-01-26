Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası yorumculardan zehir zemberek açıklamalar! "Çocuğu deli etmişler"

Fenerbahçe Kadköy'de Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında derin bir yara aldı. Maçın ardından konuşan yorumcular ise sarı-lacivertli takımın genç teknik adamı Tedesco ve oyunculara tepkiliydi. İşte günün köşe yazıları ve canlı yayın açıklamaları...

"DÜN GECE GÖRDÜK! İKİSİ DE HİÇBİR ŞEY YAPAMADI..."

Sabah gazetesi yazarlarından Ömer Üründül, "Sezon başından beri söylediğim bir önemli görüşüm daha var; Dün geceki gibi zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ile Asensio'nun baştan başlayıp, sürekli birlikte oynamasına kesinlikle karşıyım. Dün gece gördük, ikisi de hiçbir şey yapmadı. Geçen haftaki yoktan var edilen 3 puanlık Alanya maçı da bu konudaki görüşüme bir başka canlı örnek." dedi.

"YİNE KÖTÜ OYNADI VE KAZANAMADI..."

Ahmet Çakar, "Fenerbahçe yine kötü oynadı ve kazanamadı. Üstelik Domenico Tedesco'nun çok ağır şekilde eleştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Tedesco daha önceki maçlarda skor geldiği için fazla eleştirilmemişti. Ama dün geceki puan kaybının baş sorumlusu Alman hoca ve hâlâ santrfor almamış olan yönetimdir." diye yazdı.

"ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKMAZ! MİLLETİ YEMEYİN..."

Sözcü gazetesi köşe yazarı Erman Toroğlu, "Fenerbahçe, Göztepe'ye karşı şampiyonluk maçlarından birine çıkıyor, santrforu yok. Nerede? Yedek kulübesinde. Peki ilk 11'de sahaya çıkan santrforu kim? Talisca. Talisca'dan santrfor olur mu? Olmaz. O nerenin oyuncusu? Santrforun arkasında oynayacak, takımı yönlendirecek, dönen toplara vuracak, frikik atacak. Yani hücumun diğer kısmında çok verimli bir isim.

Sen Talisca'yı santrfor oynatınca hem o bölgedeki diğer futbolcuyu öldürüyorsun, hem de Talisca'yı. Yani Göztepe karşısında 9 kişi oynuyorsun. Ve sonunda da 1-1'e razı oluyorsun. Göztepe de eksik. Ama her futbolcusu yerinde oynuyor. Diyorsun ki, "Şampiyonluğa oynayacağım" Bu kadro yapısıyla olmaz! Neden? Bakın İcardi'ye sallıyoruz. "Kilolu, iyi değil" diye. Peki onun önündeki kim? Osimhen. Ey Fenerbahçe yönetimi. Sende ne Osimhen ne de İcardi var. Talisca'dan hem İcardi hem de Osimhen yaratmaya kalkıyorsun. Şapkadan tavşan çıkmaz arkadaş. Milleti yemeyin!" diye aktardı.

"ÇOCUĞU DELİ ETMİŞLER!"

Neo Spor yayınında maç sonu konuşan Önder Özen, "Arka dörtlüden sadece Oosterwolde’nin kontratında şu yazıyor, “Bu arkadaş canının istediği mevkide oynar.” Ya sen kimsin ne zannediyorsun kendini? “Ben sol bek oynamak istemiyorum!” Ben de Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlamak istiyorum. Ne yapacağız?

Semedo'yu beğenmiyorum ama sol beke koyuyorlar, oynamaya çalışıyor. Yiğit'e hiç uygun olmayan mevkiyi veriyorlar, çocuk oynamaya çalışıyor. Mert Müldür'ü deli etmişler, nereye canları isterlerse oraya koyuyorlar, çocuğun sesi çıkmıyor.

Bu takımın Jayden'ın sol bek oynamasına ihtiyacı var. Yalvaracak mıyız ya sana? Kimsen sen Roberto Carlos musun da pazarlık yapıyorsun sol bek - stoper diye!?" diye konuştu.