Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları bugün tamamlanırken, Arda Güler’li Real Madrid, Manchester City’yi 3-0 mağlup ederek tur kapasını araladı.

Emre Şen
Federico Valverde

Federico Valverde

URU Uruguay
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları bugün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Gecenin sürpriz sonucuna Bodo/Glimt imza attı. Norveç ekibi, evinde Sporting’i 3-0 yendi. Gecenin diğer maçında milli oyuncu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, sahasında İngiliz ekibi Manchester City’yi 3-0 ile geçti. Madrid, 20, 27 ve 42. dakikalarda Federico Valverde’nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılarak tur avantajını elde etti.

ARDA GÜLER 70 DAKİKA SAHADA KALDI

Öte yandan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 70 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Bayer Leverkusen: 1 - Arsenal: 1
Real Madrid: 3 - Manchester City: 0
Paris Saint-Germain: 5 - Chelsea: 2
Bodo/Glimt: 3 - Sporting: 0

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
manchester city real madrid
