Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava: Hangi ülkenin takımı? Spartak Trnava nasıl bir takımdır?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı ve Fenerbahçe D grubunda mücadele edecek. Grupta Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile mücadele edecek Fenerbahçe. Grupta ilgi çeken takım Spartak Trnava oldu. Peki Spartak Trnava hangi ülkenin takımı? Başarıları nedir? İşte Spartak Trnava hakkında detaylı bilgiler...

SPARTAK TRNAVA

Spartak Trnava, Fenerbahçe ile Avrupa Ligi D grubunda mücadele edecek. FC Spartak Trnava takımı, Slovakya'nın Trnava şehrinde 1923 yılında kurulmuş köklü bir takımdır. Slovakya Kupası'nı beş kez kazanan Spartak Trnava, Slovakya liginde 1998 yılında bir kez şampiyon olmuştur. Çekoslovakya Ligi'nde ise tam beş kez şampiyon olmayı başaran Spartak Trnava, Çekoslovakya Kupası'nı da yine beş kez müzesine götürmeyi başardı. Spartak Trnava'nın tarihindeki en büyük başarısı, 1969 yılında o zamanlar Şampiyon Kulüpler Kupası olarak geçen Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmesi olarak gözüküyor. 1967 yılında ise Mitropa Kupası'nı kazanmıştır.

Spartak Trnava, maçlarını 18 bin kişilik Anton Malatinsky Stadı'nda oynuyorlar. Şu an Slovakya Süper Ligi'nde 6. haftada 7. sırada yer alıyor. Takımın değeri 3 milyon 350 bin Euro olarak belirlenmiştir.