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Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava: Hangi ülkenin takımı? Spartak Trnava nasıl bir takımdır?

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 31.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grubu ve rakipleri belli oldu. D grubuna düşen Fenerbahçe'nin rakipleri Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava oldu. Fenerbahçe'nin rakipleri arasında Spartak Trnava merak konusu oldu. Spartak Trnava hangi ülkenin takımı? Başarıları nedir? Detayları ile Spartak Trnava takımı hakkında bilgiler haberimizde.

Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava: Hangi ülkenin takımı? Spartak Trnava nasıl bir takımdır?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı ve Fenerbahçe D grubunda mücadele edecek. Grupta Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile mücadele edecek Fenerbahçe. Grupta ilgi çeken takım Spartak Trnava oldu. Peki Spartak Trnava hangi ülkenin takımı? Başarıları nedir? İşte Spartak Trnava hakkında detaylı bilgiler...

SPARTAK TRNAVA

Spartak Trnava, Fenerbahçe ile Avrupa Ligi D grubunda mücadele edecek. FC Spartak Trnava takımı, Slovakya'nın Trnava şehrinde 1923 yılında kurulmuş köklü bir takımdır. Slovakya Kupası'nı beş kez kazanan Spartak Trnava, Slovakya liginde 1998 yılında bir kez şampiyon olmuştur. Çekoslovakya Ligi'nde ise tam beş kez şampiyon olmayı başaran Spartak Trnava, Çekoslovakya Kupası'nı da yine beş kez müzesine götürmeyi başardı. Spartak Trnava'nın tarihindeki en büyük başarısı, 1969 yılında o zamanlar Şampiyon Kulüpler Kupası olarak geçen Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmesi olarak gözüküyor. 1967 yılında ise Mitropa Kupası'nı kazanmıştır.

Spartak Trnava, maçlarını 18 bin kişilik Anton Malatinsky Stadı'nda oynuyorlar. Şu an Slovakya Süper Ligi'nde 6. haftada 7. sırada yer alıyor. Takımın değeri 3 milyon 350 bin Euro olarak belirlenmiştir.

Spartak Trava ile Galatasaray, 1969 - 1970 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda karşı karşıya gelmişler. Slovakya'daki maçı 1-0 Spartak Trnava, İstanbul'daki maçı Galatasaray 1-0 kazanınca maç uzatmaya gitmiş. Uzatmalarda başka gol olmayınca kura çekimi ile Galatasaray turu geçmiştir.

1998 - 1999 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ise Beşiktaş ile Spartak Trnava karşılaşmış. İlk maçı 2-1 kazanan Spartak Trnava, Beşiktaş'a İstanbul'da 1-0 kaybedince elenmiştir.

SPARTAK TRNAVA'NIN OYUNCULARI

1 Slovakya KL Adam Jakubech
2 Slovakya DF Andrej Kadlec
5 Slovakya DF Denis Horník
7 Benin OS Babatounde Bello
8 Slovakya OS Martin Mikovič (kaptan)
11 Slovakya FV Matúš Paukner
14 Slovakya DF Filip Deket
15 Slovakya DF Ivan Hladík
17 Slovakya DF Peter Čögley
18 Slovakya OS Martin Košťál
19 Fildişi Sahili FV Kouakou Privat Yao
20 Slovakya DF Matúš Čonka
21 Slovakya DF Boris Godál
23 Slovakya OS Anton Sloboda
24 Slovakya DF Matej Oravec
26 Slovakya FV Ivan Schranz
27 Bosna-Hersek OS Emir Halilović
28 Brezilya OS Éder
29 Kamerun FV Robert Tambe
32 Slovakya OS Lukáš Mihálik
33 Slovakya OS Erik Jirka
34 Slovakya DF Lukáš Greššák
41 Slovakya KL Matej Strapák
77 Fransa OS Loïc Gagnon

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