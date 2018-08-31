Fenerbahçe'nin rakipleri Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'yı tanıyalım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika'dan Anderlecht, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'yla eşleşti. Fenerbahçe bu grupta ilkleri yaşayacak. Anderlecht'le daha önce iki kez eşleşen sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'yla ise ilk defa karşılaşacak. Belçika'nın köklü kulübü Anderlecht Fenerbahçe'nin birinci torbadan çektiği rakibi Anderlecht, Belçika'nın en köklü ve en başarılı kulübü olarak dikkati çekiyor. Belçika Birinci Futbol Ligi'nde 34 kez mutlu sona ulaşan mor-beyazlı ekip, şampiyonluk sayısında en yakın takipçisi Club Brugge'a 19 fark atı. Avrupa futbolunda 1970'ler ve 1980'lerde adından oldukça söz ettiren Anderlecht, 1975-1976, 1977-1978 ve 1982-1983'te UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı, 1976 ile 1978'de ise UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Daha sonra Avrupa'da büyük bir başarısı bulunmayan Belçika ekibi, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde oynama başarısı gösterdi. Geçen sezon Belçika Ligi'ni 3. sırada bitiren Anderlecht, gruplara doğrudan katıldı.

Fenerbahçe ve Anderlecht, Avrupa arenasında daha önce 2 kez eşleşti. Belçika ekibi, Fenerbahçe'yi 1965-1966 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında sahasında 5-1 yenerek eledi. İki takım 2007-2008 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da 1-0, deplasmanda ise 2-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı. Bu sezon Belçika Ligi'ne çok iyi başlayarak ilk 4 maçını kazanan Anderlecht, 5. haftada Club Brugge'e 2-1 kaybederek ilk puan kayıplarını yaşadı. Teknik direktörlüğünü 54 yaşındaki Hein Vanhaezebrouck'un yaptığı Anderlecht, transfer dönemini oldukça hareketli geçirerek 14 ismi kadrosuna kattı. Belçika ekibinin en dikkati çeken isimleri ise Valencia'dan transfer edilen kanat oyuncusu Zakaria Bakkali ile Wolfsburg'da kiralanan santrfor Landry Dimata olarak ön plana çıkıyor. Anderlecht maçlarını Brüksel'deki 28 bin kapasiteli Constant Vanden Stock Stadı'nda oynuyor. Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi'ni son anda kaçırdı

Fenerbahçe'nin üçüncü torbadan rakibi Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı son anda kaçırdı. Geçen sezon Hırvatistan Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Dinamo Zagreb, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi umuduyla başladı. İsrail'den Hapoel Beer Sheva ve Kazakistan'dan Astana'yı eleyerek play-off turuna gelen Hırvat temsilcisi, burada İsviçre'nin Young Boys takımına rakip oldu. Deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Dinamo Zagreb, sahasında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen ikinci devrede 2 gol yedi ve maçı 2-1 kaybederek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Dinamo Zagreb, son 13 sezonun 12'sinde Hırvatistan şampiyonu oldu. Sadece 2016-2017'de şampiyonluğu Rijeka'ya kaptıran mavi-beyazlı ekibin Avrupa kupalarında ise önemli bir başarısı bulunmuyor. Hırvatistan Ligi'nde geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan Dinamo Zagreb, ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb tarihlerinde ilk kez karşılaşacak. Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde daha önce hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmedi.

Teknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica'nın yaptığı Dinamo Zagreb'te bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Izet Hajrovic de oynuyor. Dinamo Zagreb maçlarını başkent Zagreb'teki 37 bin kişilik Maksimir Stadı'nda yapıyor. Slovakya şampiyonu Spartak Trnava Fenerbahçe, dördüncü torbadan Slovakya Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Spartak Trnava'yla rakip oldu. Slovakya Ligi'ndeki tek şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda elde eden Spartak Trnava, Çekoslavakya zamanında ise 5 kez mutlu sona ulaştı. Spartak Trnava, Çekoslavakya döneminde 1968-1969 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Spartak Trnava, bu organizasyonda 1972-1973 ve 1973-1974 sezonlarında da çeyrek final oynadı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez grup aşamasında mücadele edecek Spartak Trnava, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Bosna Hersek'ten Zrinjski ve Polonya'dan Legia Varşova'yı elemesine rağmen, Sırbistan'dan Kızılyıldız'ı 3. ön eleme turunda geçemedi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Slovenya'dan Ljubljana'yı eleyerek gruplara yükseldi.