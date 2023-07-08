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Fenerbahçe'nin Rusya kampı kadrosu açıklandı! Tam 4 eksik var

08.07.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da gerçekleştireceği kamp ile devam edecek olan Fenerbahçe'de 4 isim kafileye dahil edilmedi. İşte detaylar...

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, Rusya'da kamp yapacak olan Sarı-Lacivertliler'in kadrosu belli oldu.

4 EKSİK VAR

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Fenerbahçe kafilesi Rusya'ya tam 4 eksikle gitmeye hazırlanırken, Samatta'nın yanı sıra Çağtay Kurukalıp yer almadı.

Lincoln Henrique de özel programı da İstanbul'da devam edecek olmasından dolayı Rusya'ya götürülmezken, Samet Akaydın arka adaledeki zorlanma nedeniyle tedavisini İstanbul'da sürdürecek olması nedeniyle kafileye dahil edilmedi.


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