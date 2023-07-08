Fenerbahçe'nin Rusya kampı kadrosu açıklandı! Tam 4 eksik var

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, Rusya'da kamp yapacak olan Sarı-Lacivertliler'in kadrosu belli oldu.

4 EKSİK VAR

Fenerbahçe kafilesi Rusya'ya tam 4 eksikle gitmeye hazırlanırken, Samatta'nın yanı sıra Çağtay Kurukalıp yer almadı.

Lincoln Henrique de özel programı da İstanbul'da devam edecek olmasından dolayı Rusya'ya götürülmezken, Samet Akaydın arka adaledeki zorlanma nedeniyle tedavisini İstanbul'da sürdürecek olması nedeniyle kafileye dahil edilmedi.



