Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Benfica'yı tanıyalım!

Şampiyonlar Ligi 3. Öne Eleme Turu'nda Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, güçlü rakibiyle daha önce rakibiyle 4 kez karşılaştı. 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Turu'unda Benfica ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, ilk maçı deplasmanda 7-0 kaybederken, ikinci maçı ise 1-0 kazanmıştı ancak elenmişti. 2012-2013 sezonunda ise Fenerbahçe, Portekiz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi Yarı Final eşleşmesinde karşılaştı. Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Sarı Kanarya, Portekiz'de oynanan maçı 3-1 kaybederek finale çıkma şansını kaybetti. 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'yi eleyerek Avrupa Ligi'nde finale yükselen Benfica, İngiltere'nin Chelsea ekibiyle karşılaşmış ve 90. dakikada yediği golle 2-1 kaybederek kupaya veda etmişti. 60'lı yıllarda Avrupa'nın en önemli kulüplerinin başında gelen Benfica, 1960-1961 ve 1961-1962 yıllarında bugünkü ismi Şampiyonlar Ligi olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü. 36 kez Portekiz Ligi şampiyonu olan Benfica, 26 kez Portekiz Kupası'nı, 7 kez de Portekiz Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Kadrosunu yeniledi

48 yaşındaki Rui Vitoria'nın çalıştırdığı Benfica, son dönemde kadro yenilemesiyle dikkat çekiyor. Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir'i de transfer etmek için girişimlerde bulunan Benfica'nın kadrosunda Ruben Dias, Grimaldo, Pizzi, Zivkovic, Cervi, Salvio ve Rafa Silva gibi birçok önemli yıldız yer alıyor. Geçtiğimiz sezon ligi Porto'nun 7 puan gerisinde tamamlayan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde ise umduğunu bulamadı. Manchester United, Basel ve CSKA Moskova'yla aynı grupta yer alan Benfica, boy gösterdiği 6 grup maçının tamamında mağlup olurken, 14 gol yedi ve 1 gol atabildi. Benfica, 1 önceki sezonda ise Beşiktaş ile aynı grupta mücadele etmişti. Portekiz'deki karşılaşma 1-1 berabere biterken, İstanbul'da oynanan mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinin en heyecanlı karşılaşmaları arasına girdi. Benfica'nın ilk yarısı 3-0 önde tamamladığı maçta Beşiktaş, ikinci yarıda attığı 3 golle eşitliği yakalamış ve karşılaşma 3-3 berabere bitmişti.

Portekiz'in en güzel stadına sahip

Benfica'nın stadı olan Estadio de Luz (Işık Stadı), Portekiz'in en güzel stadı olarak öne çıkıyor. Avrupa maçları öncesinde Benfica, sembolü olan Kartal'ı 65 bin kişilik stadyumda uçurduktan sonra karşılaşmalara çıkıyor. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında Portekiz Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Benfica, üst üste 4 şampiyonluğun ardından geçtiğimiz sezon koltuğunu Porto'ya kaptırmıştı.

