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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu! Devler Ligi'ne katılabilmek için kritik viraj...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunda kura kuralar çekildi. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan başlayan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu! Devler Ligi'ne katılabilmek için kritik viraj...
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ELLİ OLDU

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi nde rakibi belli oldu! Devler Ligi ne katılabilmek için kritik viraj... 1

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşılaşacak.

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi nde rakibi belli oldu! Devler Ligi ne katılabilmek için kritik viraj... 2

İlk maç 5-6 Ağustos'ta, rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda, rövanş maçını ise evinde oynayacak.

Fenerbahçe, 9 Ağustos 21.30'da Alanyaspor ile evinde ilk lig maçında karşılaşacak.

ROBIN VAN PERSIE GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi nde rakibi belli oldu! Devler Ligi ne katılabilmek için kritik viraj... 3

Hollanda temsilcisinin teknik direktörlüğünü bir dönem Fenerbahçe futbol da oynayan Robin van Persie yapıyor.

FEYENOORD'U ELERSE RAKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi durumunda muhtemel rakibi belli oldu.

Salzburg/Brann vs C.Brugge Kazananı
Nice vs Benfica Kazananı

KAZANAN PLAY-OFF TURUNA YÜKSELECEK

Gerçekleşen eşleşmeyi kazanan takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için son aşama olan play-off turuna yükselecek. Bu eşleşmede elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

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