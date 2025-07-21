Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu! Devler Ligi'ne katılabilmek için kritik viraj...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşılaşacak.
İlk maç 5-6 Ağustos'ta, rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda, rövanş maçını ise evinde oynayacak.
Fenerbahçe, 9 Ağustos 21.30'da Alanyaspor ile evinde ilk lig maçında karşılaşacak.
Hollanda temsilcisinin teknik direktörlüğünü bir dönem Fenerbahçe futbol da oynayan Robin van Persie yapıyor.
Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi durumunda muhtemel rakibi belli oldu.
Salzburg/Brann vs C.Brugge Kazananı
Nice vs Benfica Kazananı
Gerçekleşen eşleşmeyi kazanan takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için son aşama olan play-off turuna yükselecek. Bu eşleşmede elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
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