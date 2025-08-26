Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın hocası Bruno Lage basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu sorunu yanıtladı!

Benfica teknik direktörü Bruno Lage Şampiyonlar Ligi play-off etabındaki rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi soruları yanıtladı. Lage’ın Jose Mourinho ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili cevapları gündeme oturdu.

JOSE MOURINHO’YU ÖVDÜ!

Bruno Lage, "Lig aşamasına girmek için kazanmamız gerek. Ama tabii ki Fenerbahçe de bir Şampiyonlar Ligi takımı. Yüksek nitelikleri var. Teknik direktörünü çok iyi bildiğimiz, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanan bir hocadan bahsediyoruz. Gerek stadyum içinde gerek dışarıda birlik olarak rakibimize karşı mücadelemizi sergileyeceğiz. Hedefimiz maçı kazanmak. Taraftarlarımızdan muhteşem bir destek istiyoruz." dedi.

HAKEM VINCIC İLE ALAKALI KONUŞTU

Jose Mourinho'nun Slavko Vincic'i daha önce övmesiyle ilgili sorulan soruyu Lage, "Jose Mourinho'nun bu hakemi övmesinden sıkıntı duymamaktayım. Gerçekten övgüyü hak eden bir hakem olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU CEVABI

Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'nun antrenmanda moralinin yüksek olmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Lage, "Aktürkoğlu bir yana herkesin morali çok iyi. Türk gazetecilerin de antrenmana geldiklerinde Kerem'in onlara el salladığını gördünüz. Tondela maçından moralsiz şekilde ayrıldığını söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız mı? Yüzü güler şekilde giriş yaptı." diye konuştu.

FENERBAHÇE’Yİ ÇÖZÜMLEDİ

Portekizli hoca, "Çok iyi futbolcuları var ve agresif bir ekip. Özellikle defansif anlamda. İki santrforuyla da oyunu kontrol ettiklerini söyleyebiliriz. Organize hücumlarda çapraz paslarla da dikkat çekiyor. Tabii onların kaliteli olmasının bizi yıldıracağını düşünmeyin. Maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz." Sözlerine son verdi.