Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kesinleşti! Temsilcimiz play-off turunda Kerem Aktürkoğlu'nun ekibi Benfica ile karşılaşacak

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Feyenoord'u toplamda 6-4'lük skorla mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe rakibini elemeyi başarırken adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

Sarı-Lacivertliler buradaki sonucun ardından rakibini beklemeye koyulurken Sarı-Lacivertliler'in rakibi de belli oldu.

SIRADA RAKİP: BENFICA

Buna göre temsilcimiz Nice'e iki maçta 4-0 üstünlük kuran Benfica ile eşleşti. Fenerbahçe - Benfica eşleşmesinde ilk maç 20 Ağustos günü İstanbul'da, rövanş ise 27 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.

KEREM 84'TE GİRDİ

Portekiz ekibinde Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu maç kadrosunda yer aldı. Milli futbolcu maçın 84. dakikasında oyuna girdi.

TALİHSİZ EŞLEŞME

Temsilcimiz Benfica ile eşleşirken kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu'nun bu turda kadroda olması nedeniyle transferi gerçekleştirse dahi Benfica karşısında forma giyemeyecek.