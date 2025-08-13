SPOR

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kesinleşti! Temsilcimiz play-off turunda Kerem Aktürkoğlu'nun ekibi Benfica ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına 3. ön eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u elemeyi başarırken adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-Lacivertliler play-off'taki rakibini beklemeye koyulurken bu turdaki rakip belli oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Feyenoord'u toplamda 6-4'lük skorla mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe rakibini elemeyi başarırken adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

Sarı-Lacivertliler buradaki sonucun ardından rakibini beklemeye koyulurken Sarı-Lacivertliler'in rakibi de belli oldu.

SIRADA RAKİP: BENFICA

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi kesinleşti! Temsilcimiz play-off turunda Kerem Aktürkoğlu nun ekibi Benfica ile karşılaşacak 1

Buna göre temsilcimiz Nice'e iki maçta 4-0 üstünlük kuran Benfica ile eşleşti. Fenerbahçe - Benfica eşleşmesinde ilk maç 20 Ağustos günü İstanbul'da, rövanş ise 27 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.

KEREM 84'TE GİRDİ

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi kesinleşti! Temsilcimiz play-off turunda Kerem Aktürkoğlu nun ekibi Benfica ile karşılaşacak 2

Portekiz ekibinde Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu maç kadrosunda yer aldı. Milli futbolcu maçın 84. dakikasında oyuna girdi.

TALİHSİZ EŞLEŞME

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi kesinleşti! Temsilcimiz play-off turunda Kerem Aktürkoğlu nun ekibi Benfica ile karşılaşacak 3

Temsilcimiz Benfica ile eşleşirken kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu'nun bu turda kadroda olması nedeniyle transferi gerçekleştirse dahi Benfica karşısında forma giyemeyecek.

