SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne ya tamam ya devam maçı! Sarı-Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesinde Portekiz'de kritik maça çıkıyor... Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Öncesi Kritik Gelişmeler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş mücadelesinde Benfica ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi hakem ataması tartışma yaratırken, teknik direktörün taktiksel hamleleri ve oyuncuların performansı büyük önem taşıyor. Sarı-Lacivertliler, gruplara kalmak için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne ya tamam ya devam maçı! Sarı-Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesinde Portekiz'de kritik maça çıkıyor... Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Öncesi Kritik Gelişmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Deplasmanda Benfica'ya karşı oynadığı 3 maçta da galibiyet alamayan Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.

Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MÜCADELEYİ SLOVEN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak.

Slavko Vinci, geçen sezon Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

FENERBAHÇE 16 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

BENFİCA'YA KARŞI DEPLASMANDA KAZANAMADI

Portekiz'in Benfica ekibi karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.

1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.

İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosundan çıkarılmıştı. Bu futbolcunun yerine Kadıköy'de oynanan ilk müsabakada Cengiz Ünder kadroya dahil edilmişti.

Cengiz Ünder, UEFA'ya verilen listede Cenk Tosun'un yerine kadroda yer alacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Premier Lig'de inanılmaz son! Her şey 10 dakika oldu... 16'lık Rio Ngumoha Newcastle'ı yıktıPremier Lig'de inanılmaz son! Her şey 10 dakika oldu... 16'lık Rio Ngumoha Newcastle'ı yıktı
Anahtar Kelimeler:
son dakika benfica fenerbahçe şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Erman Toroğlu açıkladı! 'G.Saray'da Osimhen krizi kapıda'

Erman Toroğlu açıkladı! 'G.Saray'da Osimhen krizi kapıda'

Premier Lig'de inanılmaz son! Her şey 10 dakika oldu... 16'lık Rio Ngumoha Newcastle'ı yıktı

Premier Lig'de inanılmaz son! Her şey 10 dakika oldu... 16'lık Rio Ngumoha Newcastle'ı yıktı

İlk kez katılmıştı! Milli tenisçiden büyük başarı...

İlk kez katılmıştı! Milli tenisçiden büyük başarı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.