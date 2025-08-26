Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne ya tamam ya devam maçı! Sarı-Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesinde Portekiz'de kritik maça çıkıyor... Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Öncesi Kritik Gelişmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Deplasmanda Benfica'ya karşı oynadığı 3 maçta da galibiyet alamayan Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.

Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MÜCADELEYİ SLOVEN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak.

Slavko Vinci, geçen sezon Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

FENERBAHÇE 16 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

BENFİCA'YA KARŞI DEPLASMANDA KAZANAMADI

Portekiz'in Benfica ekibi karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.

1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.

İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosundan çıkarılmıştı. Bu futbolcunun yerine Kadıköy'de oynanan ilk müsabakada Cengiz Ünder kadroya dahil edilmişti.

Cengiz Ünder, UEFA'ya verilen listede Cenk Tosun'un yerine kadroda yer alacak.