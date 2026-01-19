Galatasaray-Atletico Madrid maçına çok tanıdık hakem! UEFA duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray’ın Atletico Madrid’i konuk edeceği karşılaşmanın hakemi netlik kazandı. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak mücadelede düdük, Rumen hakem Istvan Kovacs’ta olacak.
Deneyimli hakem, kariyerinde önemli karşılaşmalarda görev almasıyla dikkat çekiyor. Kovacs, PSG’nin 5-0 kazandığı 2025 Şampiyonlar Ligi finalini de yönetmişti.
Türk takımlarının bugüne kadar 11 maçında görev alan Rumen hakemin yönettiği bu karşılaşmalarda temsilcilerimiz 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray cephesinde gözler şimdi hem sahadaki mücadeleye hem de kritik maçta görev alacak hakemin performansına çevrildi.
Istvan Kovacs'ın yönettiği maçlarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar:
Fenerbahçe 5-2 Feyenoord
Lille 2-1 Fenerbahçe
Çekya 1-2 Türkiye
PSG 5-0 Galatasaray
Türkiye 0-1 İsveç
Burnley 1-0 Başakşehir
Başakşehir 2-0 Club Brugge
Zorya 1-1 Fenerbahçe
Midtjylland 0-1 Osmanlıspor
Rosenborg 1-1 Karabükspor
Türkiye U21 6-1 Lihtenştayn U21
