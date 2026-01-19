SPOR

Galatasaray-Atletico Madrid maçına çok tanıdık hakem! UEFA duyurdu

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftada Atletico Madrid’i ağırlayacağı kritik maçın hakemi belli oldu. 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Daha önce 2025 Şampiyonlar Ligi finalini yöneten Kovacs, Türk takımlarının maçlarında aldığı sonuçlarla da dikkat çekiyor.

Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray’ın Atletico Madrid’i konuk edeceği karşılaşmanın hakemi netlik kazandı. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak mücadelede düdük, Rumen hakem Istvan Kovacs’ta olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'Nİ YÖNETTİ

Galatasaray-Atletico Madrid maçına çok tanıdık hakem! UEFA duyurdu 1

Deneyimli hakem, kariyerinde önemli karşılaşmalarda görev almasıyla dikkat çekiyor. Kovacs, PSG’nin 5-0 kazandığı 2025 Şampiyonlar Ligi finalini de yönetmişti.

11 MAÇTA 5 GALİBİYET

Galatasaray-Atletico Madrid maçına çok tanıdık hakem! UEFA duyurdu 2

Türk takımlarının bugüne kadar 11 maçında görev alan Rumen hakemin yönettiği bu karşılaşmalarda temsilcilerimiz 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray cephesinde gözler şimdi hem sahadaki mücadeleye hem de kritik maçta görev alacak hakemin performansına çevrildi.

Istvan Kovacs'ın yönettiği maçlarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar:

Fenerbahçe 5-2 Feyenoord
Lille 2-1 Fenerbahçe
Çekya 1-2 Türkiye
PSG 5-0 Galatasaray
Türkiye 0-1 İsveç
Burnley 1-0 Başakşehir
Başakşehir 2-0 Club Brugge
Zorya 1-1 Fenerbahçe
Midtjylland 0-1 Osmanlıspor
Rosenborg 1-1 Karabükspor
Türkiye U21 6-1 Lihtenştayn U21

