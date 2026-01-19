Galatasaray-Atletico Madrid maçına çok tanıdık hakem! UEFA duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray’ın Atletico Madrid’i konuk edeceği karşılaşmanın hakemi netlik kazandı. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak mücadelede düdük, Rumen hakem Istvan Kovacs’ta olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'Nİ YÖNETTİ

Deneyimli hakem, kariyerinde önemli karşılaşmalarda görev almasıyla dikkat çekiyor. Kovacs, PSG’nin 5-0 kazandığı 2025 Şampiyonlar Ligi finalini de yönetmişti.

11 MAÇTA 5 GALİBİYET

Türk takımlarının bugüne kadar 11 maçında görev alan Rumen hakemin yönettiği bu karşılaşmalarda temsilcilerimiz 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray cephesinde gözler şimdi hem sahadaki mücadeleye hem de kritik maçta görev alacak hakemin performansına çevrildi.

Istvan Kovacs'ın yönettiği maçlarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar:

Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

Lille 2-1 Fenerbahçe

Çekya 1-2 Türkiye

PSG 5-0 Galatasaray

Türkiye 0-1 İsveç

Burnley 1-0 Başakşehir

Başakşehir 2-0 Club Brugge

Zorya 1-1 Fenerbahçe

Midtjylland 0-1 Osmanlıspor

Rosenborg 1-1 Karabükspor

Türkiye U21 6-1 Lihtenştayn U21