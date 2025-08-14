SPOR

Fenerbahçe'nin sezon öncesi performansı göz doldurdu!

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yeni sezon öncesi 2'si resmi, 6'sı hazırlık olmak üzere 8 maç yaptı. Fenerbahçe, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Mourinho'nun ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde 10 gol gördü

Fenerbahçe'nin sezon öncesi performansı göz doldurdu!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu deplasmanda Göztepe maçıyla açacak Fenerbahçe, sezon öncesi toplam 8 müsabaka yaptı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte 6 hazırlık maçına çıkarken, 2 de resmi karşılaşma oynadı.

İlk mücadelesini Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Karagümrük ile gerçekleştiren Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakanın ardından Portekiz kampına giden sarı-lacivertliler, burada da 4 hazırlık maçı oynadı.

4 HAZIRLIK MAÇI OYNADI!

Fenerbahçe nin sezon öncesi performansı göz doldurdu! 1

Fenerbahçe sırasıyla Portekiz temsilcileri Portimonense'yi 2-1 ve Uniao de Leiria da 2-0 yendi. Ardından kadrosunda önemli yıldızlar barındıran Al-Ittihad'ı 4-0 ile geçen sarı-lacivertli ekip, buradaki son hazırlık maçında ise Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica'ya 3-2 yenildi.

