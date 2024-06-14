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Fenerbahçe'nin sezon öncesi rakipleri belli oldu! Taraftarlar bu haberi bekliyordu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.06.2024 12:24
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Yeni sezona 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe, Avusturya kampı çerçevesinde Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg takımları ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe'nin sezon öncesi rakipleri belli oldu! Taraftarlar bu haberi bekliyordu...

2024-2025 sezonuna 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe’nin, Avusturya kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, kamp programı dahilinde 6 Temmuz’da Avusturya ekibi Admira Wacker, 10 Temmuz’da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, 13 Temmuz’da da Fransa takımı Strasbourg ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul’a dönecek.

Sarı-lacivertlilerin kamp programı dahilinde oynayacağı maçların programı şu şekilde:

6 Temmuz Cumartesi
19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 Temmuz Çarşamba
19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi
18.30 Fenerbahçe - Strasbourg (Merkur Arena)

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fenerbahçe
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