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Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal oldu

20.07.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 22-30 Temmuz arasında Slovenya'da yapacağı kamp, koronavirüs sayılarındaki artış nedeniyle iptal oldu.

Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal oldu

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımız, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Serkan Acar Resort Tesislerimizde 5-16 Temmuz arası yaptığı kamp ile başladı.
Kampın ardından çalışmalarına İstanbul’da devam eden takımımız, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle takımımızın bu programı iptal edilmiştir.
Takımımız çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olup; hazırlık maçlarımızın programı en kısa sürede duyurulacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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