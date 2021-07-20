Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal oldu

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol takımımız, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Serkan Acar Resort Tesislerimizde 5-16 Temmuz arası yaptığı kamp ile başladı.
Kampın ardından çalışmalarına İstanbul’da devam eden takımımız, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle takımımızın bu programı iptal edilmiştir.
Takımımız çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olup; hazırlık maçlarımızın programı en kısa sürede duyurulacaktır."
Okuyucu Yorumları 0 yorum