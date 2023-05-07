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Fenerbahçe'nin Sörloth aşkı yeniden kabardı! Menajeriyle yapılan görüşmeden çıkan sonuç taraftarı heyecanlandırdı...

07.05.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth aşkı yeniden kabardı... Ülkemizde Trabzonspor forması giyen ve gösterdiği performans sonrası Avrupa'ya transfer olan golcü oyuncu istediği performansı sergileyemeyince gözden düşmüştü. Kariyerinde yeni bir sıçrama yapmak isteyen Alexander Sörloth için Fenerbahçe devreye girdi.

Fenerbahçe'nin Sörloth aşkı yeniden kabardı! Menajeriyle yapılan görüşmeden çıkan sonuç taraftarı heyecanlandırdı...
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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Trabzonspor forması ile Süper Lig'de harikalar yaratarak iz bırakan Alexander Sörloth için Fenerbahçe düğmeye bastı. Kariyerinde yeni bir değişiklik isteyen Sörloth, Leipzig ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE DEVREDE

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Önümüzdeki sezon için golcü bir oyuncu transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth için düğmeye bastı. Almanya'da mutsuz konumda bulunan Norveçli oyuncunun menajeri ile temas kuran Fenerbahçe, ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı.

LEIPZIG BIRAKMAK İSTİYOR

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Bonservisi Leipzig'de bulunan Alexander Sörloth için Alman kulübü satışa hazır. Alexander Sörloth'u kadrosunda düşünmeyen Leipzig, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fenerbahçe'nin ise bu transferde birinci sırada olduğu aktarıldı.


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