Fenerbahçe'nin Sörloth aşkı yeniden kabardı! Menajeriyle yapılan görüşmeden çıkan sonuç taraftarı heyecanlandırdı...

Trabzonspor forması ile Süper Lig'de harikalar yaratarak iz bırakan Alexander Sörloth için Fenerbahçe düğmeye bastı. Kariyerinde yeni bir değişiklik isteyen Sörloth, Leipzig ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE DEVREDE

Önümüzdeki sezon için golcü bir oyuncu transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth için düğmeye bastı. Almanya'da mutsuz konumda bulunan Norveçli oyuncunun menajeri ile temas kuran Fenerbahçe, ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı.

LEIPZIG BIRAKMAK İSTİYOR

Bonservisi Leipzig'de bulunan Alexander Sörloth için Alman kulübü satışa hazır. Alexander Sörloth'u kadrosunda düşünmeyen Leipzig, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fenerbahçe'nin ise bu transferde birinci sırada olduğu aktarıldı.



