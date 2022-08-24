Fenerbahçe'nin sözleşmesi feshettiği Max Meyer kimdir? Max Meyer nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada orta saha oyuncusu Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe'nin sözleşmesi feshettiği Max Meyer kimdir? Max Meyer'in hayatı, biyografisi ve futbolculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

MAX MEYER KİMDİR?

Max Meyer, 18 Eylül 1995 tarihinde Almanya'da doğdu. Tam dı Maximilian Max Meyer'dir.

Meyer, futbola 5 yaşındayken doğduğu şehrin takımlarından Sardegna Oberhausen'da başladı ve daha sonra şehrin daha büyük takımlarından Rot-Weiß Oberhausen'a transfer oldu.

2009 yılında ise Schalke'nin altyapısına transfer oldu.

MAX MEYER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Burada sergilediği başarılı performansla Schalke'nin A takımına yükselen Alman yıldız, 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Galatasaray'a karşı forma giydi.

2018'de Schalke'den Crystal Palace'a transfer olan oyuncu, 2021 yılında ise Köln'ün yolunu tutarak Almanya'ya geri döndü. Meyer'in Köln'le olan sözleşmesi 1 Temmuz 2021'de sona erdi.

Max Meyer son olarak Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymekteydi.

FENERBAHÇE'DEN 'MAX MEYER' AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

