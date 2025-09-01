Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku ile ilgileniyor. Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Djiku'yu gündemine alan siyah-beyazlılar, yapılacak toplantıya göre resmi teklifini yapacak.

SPARTAK MOSKOVA'YA TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Spartak Moskova'ya transferi iptal olan Alexander Djiku ile Beşiktaş yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE GÖNDERMEK İSTİYOR

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Djiku'nun Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Djiku için gelen teklifler kabul edilecek.

Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Djiku, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.