SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Teknik direktör olarak göreve Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Takımın savunmasından memnun olmayan Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den Alexander Djiku'yu istiyor.

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...
Emre Şen
Alexander Djiku

Alexander Djiku

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku ile ilgileniyor. Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Djiku'yu gündemine alan siyah-beyazlılar, yapılacak toplantıya göre resmi teklifini yapacak.

SPARTAK MOSKOVA'YA TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU

Fenerbahçe nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı... 1

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Spartak Moskova'ya transferi iptal olan Alexander Djiku ile Beşiktaş yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE GÖNDERMEK İSTİYOR

Fenerbahçe nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı... 2

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Djiku'nun Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Djiku için gelen teklifler kabul edilecek.

Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Djiku, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cimbom'da Zaniolo bilmecesi! Rize maçı sonrası apar topar İtalya'ya gitti: Teklifin detayları ortaya çıktıCimbom'da Zaniolo bilmecesi! Rize maçı sonrası apar topar İtalya'ya gitti: Teklifin detayları ortaya çıktı
Mauro Icardi'den olay yaratan paylaşım! Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu'na gönderme mi?Mauro Icardi'den olay yaratan paylaşım! Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu'na gönderme mi?
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe Alexander Djiku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Hilal Özdemir'in katledilmesi sonrası yaptığı yorum 'pes' dedirtti! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Hilal Özdemir'in katledilmesi sonrası yaptığı yorum 'pes' dedirtti! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim! Dünya futbolunun yakından tanıdığı yıldız geliyor

Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim! Dünya futbolunun yakından tanıdığı yıldız geliyor

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Yönetim kurulu toplantısında karar çıktı

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Yönetim kurulu toplantısında karar çıktı

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Galatasaray'dan sürpriz takıma imzaya gidiyor!

Galatasaray'dan sürpriz takıma imzaya gidiyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.