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Fenerbahçe'nin 'Süper Kupa ertelensin' talebine Galatasaray'dan ret geldi! Top artık TFF'de...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2024 11:53
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Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçının 7 Nisan'da oynanacağını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray'dan yeni cevap geldi.

Fenerbahçe'nin 'Süper Kupa ertelensin' talebine Galatasaray'dan ret geldi! Top artık TFF'de...

Fenerbahçe'nin 11 Nisan'da Olympiakos ile oynayacağı maçtan hemen önce Süper Kupa mücadelesinin olması sarı-lacivertlilerin tepkisine yol açmıştı. Fenerbahçe yönetimi Süper Kupa maçının başka bir tarihe ertelenmesi konusunda itirazını iletti.

FENERBAHÇE SÜPER KUPA'NIN ERTELENMESİNİ TALEP ETTİ

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7 Nisan’da Şanlıurfa’ya gidecek olan Fenerbahçe, 4 gün sonra Olympiakos ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu sebeple Süper Kupa maçının başka bir tarihe ertelenmesi için sarı-lacivertlilerden ilk hamle geldi.

GALATASARAY KARŞI ÇIKTI

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Galatasaray'ın ise Fenerbahçe'nin bu talebine karşı çıkarak maçın tarihinin ertelenmemesini istediği iddia edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından top TFF'ye atıldı ve beklemeye geçildi.

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