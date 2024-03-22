Fenerbahçe'nin 'Süper Kupa ertelensin' talebine Galatasaray'dan ret geldi! Top artık TFF'de...

Fenerbahçe'nin 11 Nisan'da Olympiakos ile oynayacağı maçtan hemen önce Süper Kupa mücadelesinin olması sarı-lacivertlilerin tepkisine yol açmıştı. Fenerbahçe yönetimi Süper Kupa maçının başka bir tarihe ertelenmesi konusunda itirazını iletti.

FENERBAHÇE SÜPER KUPA'NIN ERTELENMESİNİ TALEP ETTİ

7 Nisan’da Şanlıurfa’ya gidecek olan Fenerbahçe, 4 gün sonra Olympiakos ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu sebeple Süper Kupa maçının başka bir tarihe ertelenmesi için sarı-lacivertlilerden ilk hamle geldi.

GALATASARAY KARŞI ÇIKTI

Galatasaray'ın ise Fenerbahçe'nin bu talebine karşı çıkarak maçın tarihinin ertelenmemesini istediği iddia edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından top TFF'ye atıldı ve beklemeye geçildi.





