Fenerbahçe'nin sürprizi ortaya çıktı! Eden Hazard'ın kardeşi geliyor...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanan ilk maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrılan ve sarı - lacivertliler, turun kapısını sonuna kadar aralamıştı. Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete ve Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in transferlerini bitirmek üzere olan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim daha geldi.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Sabah'ın haberine göre sarı - lacivertliler, Borussia Dortmund'un yeni sezon planlamasında düşünmediği Thorgan Hazard için 3 milyon euroluk bir teklif yaptı. Alman ekibinin ise Belçikalı futbolcu için 5 milyon euro istediği kaydedildi.

GELECEK HAFTA SONU...

Haberde iki tarafın da kısa süre içinde anlaşmaya varmasının beklendiği belirtilirken, 30 yaşındaki futbolcunun gelecek hafta sonuna kadar İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonun ortasında PSV'ye kiralanan Thorgan Hazard, iki takımda da toplam 34 resmi maça çıktı, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

