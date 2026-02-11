SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin teklifine TFF'den anında ret!

Fenerbahçe’nin formda ismi Marco Asensio için yapılan forma numarası değişikliği başvurusu TFF engeline takıldı. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran’ın ayrılığı sonrası 10 numarayı İspanyol yıldıza vermek istedi ancak talimatlar buna izin vermedi. Asensio, sezon sonuna kadar 21 numaralı formayı giymeye devam edecek.

Fenerbahçe'nin teklifine TFF'den anında ret!
Cevdet Berker İşleyen
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de kısa sürede ortaya koyduğu performansla taraftarın beğenisini kazanan Marco Asensio’nun forma numarasıyla ilgili yapılan başvuru sonuçsuz kaldı.

10 NUMARA TALEBİ

Fenerbahçe nin teklifine TFF den anında ret! 1

Sarı-lacivertli yönetim, takımdan ayrılan Jhon Duran’dan boşalan 10 numaralı formanın İspanyol yıldız tarafından giyilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi talepte bulundu.

TFF REDDETTİ

Fenerbahçe nin teklifine TFF den anında ret! 2

Ancak TFF, yürürlükteki talimatlar gereği sezon devam ederken forma numarası değişikliğine izin vermedi ve Fenerbahçe’nin başvurusunu reddetti. Böylece Asensio’nun sezon içinde 10 numaraya geçmesi mümkün olmadı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "İnşallah yeni sezonda bu değişimi yaparız" sözleriyle umutlarını gelecek sezona taşıdıklarını ifade etti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ı şaşırtan itiraf! Sportif direktör gizli görüşmeyi açıkladı! "Torreira ile anlaşma sağlamıştık ama..."Galatasaray'ı şaşırtan itiraf! Sportif direktör gizli görüşmeyi açıkladı! "Torreira ile anlaşma sağlamıştık ama..."
Fenerbahçe, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in sözleşmesini uzatıyorFenerbahçe, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in sözleşmesini uzatıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
yapi var lutfen yapi herseyi engelliyor ama nedense bu yapi hakemleri hep fb lehine hata yapmaya zorluyor saka gibi
Bu feneri anlamak güç. Ne kadar talimat varsa ona aykırı iş yapmaya çalışıyorlar. Sonra mağdur olmuş gibi poz kesiyorlar. Stadın adını atatürk yaptırtmadılar dedikleri zamanki gibi. Bundada kural var ve belli kardeş ne istiyorsunuz sizin için yine yasalar mı değişsin şike dönemi gibi?
@black_sea_1930 kardeş maçımı erteleme demiyor istediği hakemi seçmiyor konuştuklarımız aramızda kalsında demiyor forma numarasını değişmesini istedi ret cevabı aldı ama eminim senin zoruna gitdiği kadar takmamıştır fener yönetimi
Bence bilerek böyle ufak bir istekte bulundular TFF ret etti. Yani algı oluşturmaya çalışıyorlar tff fenerin her istediğini yapmıyor algısı!!!
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.