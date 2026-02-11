Fenerbahçe'nin teklifine TFF'den anında ret!

Fenerbahçe’de kısa sürede ortaya koyduğu performansla taraftarın beğenisini kazanan Marco Asensio’nun forma numarasıyla ilgili yapılan başvuru sonuçsuz kaldı.

10 NUMARA TALEBİ

Sarı-lacivertli yönetim, takımdan ayrılan Jhon Duran’dan boşalan 10 numaralı formanın İspanyol yıldız tarafından giyilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi talepte bulundu.

TFF REDDETTİ

Ancak TFF, yürürlükteki talimatlar gereği sezon devam ederken forma numarası değişikliğine izin vermedi ve Fenerbahçe’nin başvurusunu reddetti. Böylece Asensio’nun sezon içinde 10 numaraya geçmesi mümkün olmadı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "İnşallah yeni sezonda bu değişimi yaparız" sözleriyle umutlarını gelecek sezona taşıdıklarını ifade etti.