Fenerbahçe'nin toplam borcu Yüksek Divan Kurulu'nda açıklandı!

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu'na, kulüp başkanı Sadettin Saran eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

"BAŞARILI BİR DÖNEM DİLİYORUM"

Gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve ekibini tebrik eden Mosturoğlu, "Sayın Sadettin Saran, kulübümüzün 38. başkanı oldu. Kendisini ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, madalyaların ve kupaların kazanılacağı başarılı bir dönem diliyorum." ifadelerini kullandı.

BORÇ AÇIKLANDI

31 Ağustos 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcu 395 Milyon € olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2025-31 Ağustos 2025 arası dönem karı 179 milyon TL olarak duyuruldu.