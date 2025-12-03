Galatasaray'da Afrika Kupası alarmı ve Osimhen'in tedirgin eden düşen performansı

Sarı-kırmızılılar, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yıldız oyuncularından yoksun kalma tehlikesiyle karşı karşıyayken, Osimhen'in form düşüklüğü de camiada endişe yaratıyor.

Galatasaray camiası, yaklaşan Afrika Uluslar Kupası öncesinde önemli bir kadro sıkıntısıyla karşı karşıya. Habertürk'ün haberine göre, sarı-kırmızılı takımın kilit oyuncularından Victor Osimhen (Nijerya), İsmail Jacobs (Senegal) ve Wilfried Singo (Fildişi Sahili), milli takımlarının daveti üzerine 15 Aralık'tan itibaren ülkelerine dönecekler. Bu durum, Galatasaray'ın 19-22 Aralık tarihlerindeki son lig maçında bu oyunculardan mahrum kalmasına neden olacak. Özellikle Osimhen'in yokluğu, hücum hattında önemli bir eksiklik yaratacak.

PERFORMANSI ENDİŞE VERİYOR

Galatasaray'da Victor Osimhen'in performansı da ayrı bir endişe kaynağı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken ve bonservisiyle transfer olduğu Galatasaray'da büyük beklentiler yaratan Nijeryalı golcü, bu sezon henüz istenilen seviyeye ulaşamadı. Özellikle Süper Lig'deki performansı, beklentilerin altında kaldı. Victor Osimhen, ligde oynadığı 10 maçta sadece 3 gol kaydetti ve asist yapamadı. Bu istatistikler, geçen sezonki performansının oldukça gerisinde. Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımına önemli katkılar sağlasa da, ligdeki performansı hayal kırıklığı yaratıyor.

FIFA'DAN ESNEKLİK GELDİ!

FIFA, Afrika Uluslar Kupası’nda yer alacak olan futbolcuların, en geç 15 Aralık tarihine kadar kulüplerinde kalabileceklerini açıkladı. En azından bu haber, Osimhen’in 9 Aralık’taki Monaco ve 13 Aralık’taki Antalyaspor deplasmanlarında oynayabileği anlamına geliyor. Öte yandan Osimhen ligin ilk yarısının son maçında Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

SÜPER KUPADA DA OLMAYABİLİR!

Bu süreçte Galatasaray’ın Süper Kupa macerası da başlayacak ve sarı-kırmızılı ekip 5 Ocak tarihinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Osimhen burada da forma giyemeyecek. Afrika Kupası’nda üçüncülük maçı 17 Ocak’ta, final maçı 18 Ocak’ta oynanacak. Süper Lig’in ikinci yarısı ise 15 Ocak’ta başlıyor.

TAKVİYE DÜŞÜNÜLÜYOR

Sakatlığını atlattıktan sonra derbide forma giyen Osimhen, etkili bir oyun sergilese de golle buluşamadı. Okan Buruk'un, Osimhen'in formunu yükseltmek ve takımın hücum gücünü artırmak için özel bir çalışma programı uyguladığı belirtiliyor. Ancak, Afrika Kupası'nın yaklaşması ve oyuncunun milli takım kampına katılacak olması, bu çalışmaların sonuç vermesi için kısıtlı bir zaman dilimi bırakıyor. Galatasaray yönetimi de, devre arasında takıma takviye yapma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hücum hattına yapılacak bir transferin, Osimhen'in üzerindeki baskıyı azaltması ve takımın gol yükünü paylaşması bekleniyor.

Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası'nın getireceği oyuncu kayıpları ve Victor Osimhen'in form düşüklüğüyle mücadele ederken, teknik heyet ve yönetim bu sorunlara çözüm bulmak için yoğun çaba harcıyor. Devre arasına kadar alınacak sonuçlar, şampiyonluk yarışında sarı-kırmızılıların kaderini belirleyecek.