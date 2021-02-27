Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesinde 4 eksik

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM

Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, buna karşın deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 26 haftada dış sahada hanesine en fazla puanı yazdıran takım olarak öne çıktı. Deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 29 puan elde etti. Fenerbahçe, bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Gaziantep (3-1) karşısında yaşadı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRABZONSPOR MAÇI KADROSU:

Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Tisserand, Serdar, Attila, Sosa, Ozan, Mert, Pelkas, Mesut Özil, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse.

FOTOĞRAFLAR: İHA





