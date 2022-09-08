Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Tayyip Talha Sanuç vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Transferin gün içinde sonuçlanması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Tayyip Talha Sanuç kimdir? Tayyip Talha Sanuç nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ TAYYİP TALHA SANUÇ KİMDİR?

Tayyip Talha Sanuç 17 Aralık 1999 ylında Karabük'te dünyaya geldi.

Tayyip Talha Sanuç ilk profesyonel maçına 17 yaşında çıktı.

2 Haziran 2017'de genç futbolcunun da kadrosunda yer aldığı Karabükspor Akhisar Belediyespor'u 3-2 üstünlükle yenmişti.

TAYYİP TALHA SANUÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tayyip Talha Sanuç'un altyapı kariyeri:

2010-2017 Karabükspor

Tayyip Talha Sanuç'un profesyonel kariyeri:

2017-2018 Karabükspor

2018- Adana Demirspor

