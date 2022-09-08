Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Tayyip Talha Sanuç vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Transferin gün içinde sonuçlanması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Tayyip Talha Sanuç kimdir? Tayyip Talha Sanuç nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Tayyip Talha Sanuç 17 Aralık 1999 ylında Karabük'te dünyaya geldi.
Tayyip Talha Sanuç ilk profesyonel maçına 17 yaşında çıktı.
2 Haziran 2017'de genç futbolcunun da kadrosunda yer aldığı Karabükspor Akhisar Belediyespor'u 3-2 üstünlükle yenmişti.
Tayyip Talha Sanuç'un altyapı kariyeri:
2010-2017 Karabükspor
Tayyip Talha Sanuç'un profesyonel kariyeri:
2017-2018 Karabükspor
2018- Adana Demirspor
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