Beşiktaş'ta Sergen Yalçın neşteri vurdu! Nevzat Demir'de OHAL ilan edildi: "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin!"

Beşiktaş'ta sezonun kaderini belirleyecek haftalara girilirken Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ipleri eline aldı. Takımın performansını yukarı çekmek ve hata payını sıfıra indirmek isteyen 53 yaşındaki teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantıda hem uyardı hem ateşledi.

VİDEOLU ANALİZ: "BU HATALAR BİTECEK"

Toplantının ilk bölümünde Sergen Yalçın, adeta ders niteliğinde bir analiz yaptı. Geçmiş maçlarda yaşanan puan kayıplarını ve yapılan bireysel hataları videolu analizlerle oyuncularına izleten Yalçın, sahada görmek istediği oyun sistemini görseller eşliğinde anlattı.

YENİ TRANSFERLERLE BİREBİR GÖRÜŞME

Tecrübeli hoca, takıma yeni katılan isimleri de sisteme entegre etmek için özel mesai harcadı. Yeni transferlerle ve diğer oyuncularla birebir görüşmeler yapan Yalçın, her futbolcudan beklentisini net bir dille ifade etti.

"TARAFTARA BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ"

Toplantının finalinde ise Sergen Yalçın'ın o meşhur motivasyon konuşması vardı. Camiaya yakışır, savaşçı bir kimlik görmek istediğini belirten Yalçın, şu sözlerle takıma ültimatom verdi:

"Burası Beşiktaş. Herkes kendine gelsin. Biz burada her zaman kazanmaya oynarız. Şimdi yaptığımız hataları telafi etmenin vakti geldi. Taraftarımızı mutlu etmek için sahada her şeyimizi ortaya koymalıyız. Herkes burada büyük bir kulüpte olduğunun bilinciyle mücadele etmeli. Bize destek veren taraftarlarımızın sevgisine karşılık vermek zorundayız."