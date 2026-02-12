SPOR

Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor! 'Ölüm Grubu' oluşabilir...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselerek tarih yazan A Milli Takımımız, bu akşam Avrupa'nın en büyükleriyle eşleşecek. 4. torbadan kuraya katılacak olan Ay-Yıldızlıları; Mbappe'li Fransa, Yamal'lı İspanya ve Musiala'lı Almanya gibi "kâbus" rakipler bekliyor. İşte saat 20.00'de başlayacak heyecan öncesi tüm detaylar...

Emre Şen

UEFA Uluslar Ligi'nde gösterdiği performansla A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu kura çekimi için geri sayıma geçti. Avrupa futbolunun elitleri arasına adını yazdıran "Bizim Çocuklar", bu akşam Belçika'nın başkenti Brüksel'de rakiplerini öğrenecek.

HEYECAN BU AKŞAM 20.00'DE

Futbolseverlerin merakla beklediği kura çekimi, bu akşam (12 Şubat Perşembe) TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyonun yer aldığı turnuvanın en üst kademesi olan A Ligi'nde mücadele edecek.

İŞTE TORBALAR: DEVLERLE AYNI MASADAYIZ!

Türkiye, genel sıralamaya göre A Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Bu durum, Millilerimizin ilk 3 torbadaki dünya devleriyle eşleşeceği anlamına geliyor.

İşte A Ligi'ndeki torbalar ve muhtemel rakiplerimiz:

1. TORBA (Devler): Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. TORBA (Zorlu Rakipler): İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. TORBA (Sürpriz Güçler): Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. TORBA (Bizim Grup): TÜRKİYE, Galler, Çekya, Yunanistan (Aynı torbada olduğumuz için bu takımlarla eşleşmeyeceğiz)

MUHTEMEL "ÖLÜM GRUBU" SENARYOSU

Kura çekimi öncesi sosyal medyada taraftarlar en zor ve en ideal grupları hesaplamaya başladı.

En Zor Senaryo: Fransa, İtalya, İngiltere, TÜRKİYE

Dişimize Göre Senaryo: Portekiz, Danimarka, Sırbistan, TÜRKİYE

YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

UEFA, turnuva formatında heyecanı artıracak değişikliklere gitti.

Çeyrek Final: A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek final oynayacak. Kazananlar Haziran 2027'deki finallere gidecek.

Düşme Hattı: Gruplarını 4. sırada bitiren takımlar B Ligi'ne düşecek.

Play-Off: A Ligi 3.'leri ile B Ligi 2.'leri ligde kalmak/yükselmek için Play-Off oynayacak.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye milli takım
