Fenerbahçe’nin tribün liderlerine saldıran 3 kişi tutuklandı! Aramalarda el bombası ele geçirildi

Üsküdar’da Fenerbahçe tribün grubu liderine yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

Mustafa Fidan

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Aralık 2025'te İbrahim Gümüştekin’e yönelik AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabancayla gerçekleştirilen saldırıya iştirak ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak 2 Ocak tarihinde sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

SALDIRIYA İLİŞKİN 3 KİŞİ TUTUKLANDI: EL BOMBASI VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Devam eden çalışmalarda, eylemi gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli şahsın da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

11 Ocak gecesi Üsküdar Kuzguncuk'ta bir otoparka uzun namlulu silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda hedefin Fenerbahçe tribün liderderinden İbrahim Gümüştekin olduğu ortaya çıkarken, saldırıda otoparkta bulunan 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetmişti.

