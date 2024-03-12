Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Union Saint-Gilloise maçına tanıdık hakem!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının hakemi açıklandı.
14 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yönettiği maçlarda Türk takımları bugüne kadar 4 maçta 1 galibiyet alırken 1 beraberlik 2 yenilgi aldı.
İşte Dabanovic'in yönettiği maçlarda Türk takımları:
28 Temmuz 2016: Ankaraspor 1-0 Nomme JK Kalju
16 Ağustos 2018: LASK Linz 2-1 Beşiktaş
11 Ağustos 2022: Slovacko 1-1 Fenerbahçe
16 Mart 2023: Sivasspor 1-4 Fiorentina