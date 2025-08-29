Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu! Sarı lacivertliler kura çekiminde 2.torbada yer alıyor...

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya yenilerek elenen Fenerbahçe’de gözler UEFA Avrupa Ligi kuralarına çevrildi. İşte sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri…

TORBALAR BELLİ OLDU!

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

3.Torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

4.Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

HER TORBADAN 2 TAKIM...

Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı kura çekiminde her torbadan 2 takım çekilecek. Geçen sene uygulanmaya başlanan yeni Lig sistemine göre rakipler geliştirilen bir sisteme göre otomatik olarak belli oluyor. Sarı lacivertliler her torbadan 2 takımla eşleşecek ve 8 maç sonrasında ilk 24'e kalıp kalamayacağı belli olacak.

SON ANDA 2.TORBA…

UEFA Avrupa Ligi’nde torbalar resmen belli oldu. Sarı lacivertli takım 47.250 puana sahip olup 2.torbada yer alırken, İngiliz temsilcisi Aston Villa’da aynı puana sahip olup 1.torbada yer aldı. İki takımın neden farklı torbalara yerleştirildiği ise ortaya çıktı. İşte nedeni…

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI!

UEFA takım ve ülke sıralamasında eğer iki takım aynı puana sahip ise son sezon yüksek puan toplayan takım önde olur. Eğer bunda da puanlar eşitse yine bir önceki sıralamaya bakılır. An itibarıyla 50.25 puanı olan iki takımın sıralamaları şöyle… Aston Villa 38. Fenerbahçe 39.

Her iki takım da en azından Avrupa Ligi'nde lig aşamasında yer almayı garantiledikleri için 2025/26 sezonunda 3'er takım puanları var. Eşitlik yine bozulmadığı için 2024/25 sezonuna bakılıyor. Aston Villa Şampiyonlar Ligi çeyrek finali dahil topladığı puan 30.25'ken, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turu dahil topladığı puan 11.25 olarak görülüyor. Bundan dolayı Aston Villa 38, Fenerbahçe ise 39. sırada yer alıyor.