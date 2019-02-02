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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.02.2019 14:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, UEFA listesine Sadık, Moses ve Tolgay'ı ekledi.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 12 Şubat’ta oynanacak Zenit maçı öncesi UEFA listesine 3 oyuncuyu daha ekledi.

Bu futbolcular yeni transferler Sadık, Moses ve Tolgay…

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uefa Moses tolgay arslan Fenerbahçe Sadık Çiftpınar

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