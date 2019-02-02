Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 12 Şubat’ta oynanacak Zenit maçı öncesi UEFA listesine 3 oyuncuyu daha ekledi.
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