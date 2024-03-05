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Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçını Portekizli hakem Pinheiro yönetecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2024 12:30
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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçını Portekizli hakem Pinheiro yönetecek

UEFA'nın açıklamasına göre Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasındaki mücadele RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak.

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