Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçını Portekizli hakem Pinheiro yönetecek

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.
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