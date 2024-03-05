Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçını Portekizli hakem Pinheiro yönetecek

UEFA'nın açıklamasına göre Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasındaki mücadele RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak.





