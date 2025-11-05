SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu
Emre Şen

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’te Çekya temsilcisi Viktoria Plzen’e konuk olacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, özel uçakla Plzen’e hareket etti.

Fenerbahçe’nin 21 kişilik kamp kadrosunda da şu oyuncular yer alıyor:

"Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş 3 futbolcusundan eksik çalıştıBeşiktaş 3 futbolcusundan eksik çalıştı
Konyaspor, Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıKonyaspor, Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.