Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Dakika dakika son dakika gelişmeleri

Fenerbahçe Spor Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için tarihi bir güne ev sahipliği yapıyor. Eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilen kongrede üyeler sabahın erken saatlerinden itibaren salonda yerini aldı.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN YARIŞIYOR

Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran karşı karşıya gelecek. Ali Koç, dördüncü kez başkanlık için üyelerden destek isterken, Sadettin Saran da kulüp tarihinin 34. başkanı olmak için oy arayacak.

KİMLER OY KULLANABİLECEK?

Toplamda aidat yükümlülüğünü yerine getiren 49 bin 268 üye sandığa gitme hakkına sahip. Katılımın oldukça yüksek olması beklenirken, bu kongrenin kulüp tarihine en yoğun katılımlı genel kurul olarak geçeceği öngörülüyor.

MALİ TABLO İBRA EDİLECEK

Toplantının ilk gününde yönetim kurulu ve denetim kurulunun mali yönden ibrası üyelerin onayına sunulacak. Ayrıca gün sonunda sandık kurullarında görev alacak başkan ve üyelerin belirlenmesi için seçim yapılacak.

SEÇİM PAZAR GÜNÜ

Başkanlık seçimi ise kongrenin ikinci gününde gerçekleştirilecek. 21 Eylül Pazar günü saat 10.00 ile 17.00 arasında kurulacak 50 sandıkta oy verme işlemi yapılacak. Sandıkların kapanmasının ardından tüm oylar toplu şekilde sayılacak ve divan başkanının açıklamasıyla Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak.

Sizce Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini kim kazanır? SEN DE KATIL Ali Koç Sadettin Saran Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

İşte bugün kongrede dakika dakika yaşananlar;