Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Dakika dakika son dakika gelişmeleri

Fenerbahçe Spor Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için tarihi bir güne ev sahipliği yapıyor. Eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilen kongrede üyeler sabahın erken saatlerinden itibaren salonda yerini aldı.
Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran karşı karşıya gelecek. Ali Koç, dördüncü kez başkanlık için üyelerden destek isterken, Sadettin Saran da kulüp tarihinin 34. başkanı olmak için oy arayacak.
Toplamda aidat yükümlülüğünü yerine getiren 49 bin 268 üye sandığa gitme hakkına sahip. Katılımın oldukça yüksek olması beklenirken, bu kongrenin kulüp tarihine en yoğun katılımlı genel kurul olarak geçeceği öngörülüyor.
Toplantının ilk gününde yönetim kurulu ve denetim kurulunun mali yönden ibrası üyelerin onayına sunulacak. Ayrıca gün sonunda sandık kurullarında görev alacak başkan ve üyelerin belirlenmesi için seçim yapılacak.
Başkanlık seçimi ise kongrenin ikinci gününde gerçekleştirilecek. 21 Eylül Pazar günü saat 10.00 ile 17.00 arasında kurulacak 50 sandıkta oy verme işlemi yapılacak. Sandıkların kapanmasının ardından tüm oylar toplu şekilde sayılacak ve divan başkanının açıklamasıyla Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak.
İşte bugün kongrede dakika dakika yaşananlar;
10.00
Kongre öncesi iki başkan adayı Ali Koç ve Sadettin Saran karşılaşırken ikili selamlaştı.
10.30
Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirildi. Oturumu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun yönetmesine oy birliğiyle karar verildi.
11.05
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin: "Bugünkü seçim yalnızca bir yönetim değişikliği değildir. Bu bir irade mücadelesidir. Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını ve asla olmayacağını haykırma günüdür. Buradan çıkacak karar, Fenerbahçe'nin dünyaya mesajı da belirleyecek. Bölmeye çalışanlar kaybedecek ve Fenerbahçe kazanacak. Bizim davamız Fenerbahçe'dir. Kazanan Fenerbahçe olacaktır. Bugün buradan tek bir ses yükselmeli; birlik, mücadele, zafer! Seçimden kim çıkarsa çıksın, hepimiz aynı gemideyiz. Fenerbahçe haksızlıklarla, kumpaslarla, masa başı oyunlarla yıpratılmak istendi. Ama Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar. Bu kulüp asla teslim olmaz. Fenerbahçe dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta kalacaktır."
11.14
Şekip Mosturoğlu: "Şahsım ve genel kurul adına bu görevi bize verdiğiniz için size en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Görevimizi tarafsızlık ve adalet ilkesi ile yerine getireceğimizi ifade etmek isterim. Divan olarak görevimiz, bu genel kurulun tüm aşamalarında; adil, tarafsız ve şeffaf bir tutum sergilemektir. Her üyenin söz hakkı vardır. Bu toplantımızın temelini oluşturmaktadır. Yapılacak ve seçim ve kullanılacak oylar, bu kulübün namusudur. Bunun bilincindeyiz. Adaletli bir seçim için çaba harcayacağız."
"3 Temmuz direnişinde bize yoldaş olan, dava arkadaşlığı yapan, 20 Eylül günü 41 bin 663 kişi ile bu stadyumu dolduran, direnişimizi tüm dünyaya gösteren 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Yaşasın Fenerbahçe!"
