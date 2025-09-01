SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Yönetim kurulu toplantısında karar çıktı

Fenerbahçe'de gelen transferlerin yanında yeni hocanın kim olacağı da büyük merak konusu olmuş durumda. Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası birçok ismi masaya yatıran sarı-lacivertliler, İsmail Kartal isminde karar kıldı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Yönetim kurulu toplantısında karar çıktı
Emre Şen

Teknik direktör Jose Mourinho'yla yolları ayıran Fenerbahçe, Portekizli'nin yerine getirilecek isim için nihai karara vardı.

İSMAİL KARTAL KARARI ÇIKTI

Fenerbahçe nin yeni hocası belli oluyor! Yönetim kurulu toplantısında karar çıktı 1

Yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile İsmail Kartal'ın adı ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonuna kadar bir aksilik olmaması durumunda takım İsmail Kartal'a emanet edilecek.

TEKNE İLE GELDİ, TEKNE İLE GİTTİ

Fenerbahçe nin yeni hocası belli oluyor! Yönetim kurulu toplantısında karar çıktı 2

Daha önce 3 defa Fenerbahçe'de görev yapan tecrübeli teknik adam, Hamdi Akın'ın yalısında gerçekleştirilen görüşmeye tekne ile gelirken aynı şekilde ayrıldı. Bu anlar objektiflere yansıdı. İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Tüm maçları izledim. Oyuncuların durumunu biliyorum. Takımın içindeydim. Ne yapacağımı biliyorum. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldiFenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldiBarış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde

Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

"Eşcinsel değilim" demişti! 'Sana ne olmuş?' dedirtti! Kimse tanıyamıyor

"Eşcinsel değilim" demişti! 'Sana ne olmuş?' dedirtti! Kimse tanıyamıyor

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası ilk yorum geldi! Herkes merakla bu olayı bekliyordu...

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası ilk yorum geldi! Herkes merakla bu olayı bekliyordu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.