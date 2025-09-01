Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Yönetim kurulu toplantısında karar çıktı

Teknik direktör Jose Mourinho'yla yolları ayıran Fenerbahçe, Portekizli'nin yerine getirilecek isim için nihai karara vardı.

İSMAİL KARTAL KARARI ÇIKTI

Yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile İsmail Kartal'ın adı ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonuna kadar bir aksilik olmaması durumunda takım İsmail Kartal'a emanet edilecek.

TEKNE İLE GELDİ, TEKNE İLE GİTTİ

Daha önce 3 defa Fenerbahçe'de görev yapan tecrübeli teknik adam, Hamdi Akın'ın yalısında gerçekleştirilen görüşmeye tekne ile gelirken aynı şekilde ayrıldı. Bu anlar objektiflere yansıdı. İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Tüm maçları izledim. Oyuncuların durumunu biliyorum. Takımın içindeydim. Ne yapacağımı biliyorum. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullanmıştı.