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Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal saha indi, ilk mesajını verdi! "Bu işe artık bir son vermeliyiz"

02.07.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni hocası smail Kartal, yeni sezonun ilk antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, sarı lacivertli takımın son lig şampiyonluğundan bu yana 9 yıl geçtiğini hatırlatarak "Artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal saha indi, ilk mesajını verdi! "Bu işe artık bir son vermeliyiz"

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde sezona merhaba dedi. Sarı-Lacivertliler, 2023 - 2024 sezonunun ilk antrenmanına başlarken, sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal çalışma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, ilk antrenmanda futbolcularına hitaben, "Eğer saygı olmazsa, inanç olmazsa ve iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum. Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Ben de sizin gibi futboldan geldim. Hayatımı Fenerbahçe'ye verdim. El ele verip camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz." dedi.

"8 TEMMUZ'DA RUSYA'YA GİDECEĞİZ"

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"Yeni sezonumuzu açmış bulunuyoruz. 5 Temmuz'da milli takımlarda görev yapan futbolcular da gelecek. Rusya kampına kadar burada devam edeceğiz. 8 Temmuz'da Rusya'ya gidip 15 Temmuz'da geri döneceğiz."

"BU SEZON BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

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"9 yıl geçti artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor. Şampiyon olmak için çok çalışacağız. İnşallah bu sezon biz şampiyon olacağız Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."


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