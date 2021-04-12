Fenerbahçe'nin yeni hocası Maurizio Sarri mi oluyor? Cevap geldi!

Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Sorumlu olarak Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmiş ancak çeşitli teknik adamlarla görüşme gerçekleştirmişti.

Bu isimlerden birinin Maurizio Sarri olduğu ifade edilirken İtalyan basınından konu ile ilgili önemli bilgiler geldi.

SARRI CEVABINI VERDİ

Aktarılanlara göre Sarri, Fenerbahçe ile beraber kendisine teklif yapan Fransız ekibi Marsilya'yı reddetti.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR

Öte yandan Sarri'nin Roma ya da Napoli'de kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.



