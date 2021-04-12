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Fenerbahçe'nin yeni hocası Maurizio Sarri mi oluyor? Cevap geldi!

12.04.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı lacivertliler, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmesine karşın, Maurizio Sarri ile görüşme gerçekleştirmişti. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre tecrübeli teknik adam, sarı lacivertlilere cevabını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni hocası Maurizio Sarri mi oluyor? Cevap geldi!

Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Sorumlu olarak Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmiş ancak çeşitli teknik adamlarla görüşme gerçekleştirmişti.

Bu isimlerden birinin Maurizio Sarri olduğu ifade edilirken İtalyan basınından konu ile ilgili önemli bilgiler geldi.

SARRI CEVABINI VERDİ

Aktarılanlara göre Sarri, Fenerbahçe ile beraber kendisine teklif yapan Fransız ekibi Marsilya'yı reddetti.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR

Öte yandan Sarri'nin Roma ya da Napoli'de kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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