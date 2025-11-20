SPOR

Fenerbahçe'nin yeni ismine kayıp ilanı verdiler: "Büyük patlamada kayboldu"

Fenerbahçe’nin resmen kadrosuna katmak için gün saydığı Amara Diouf, Senegal’de kayıp ilanıyla gündeme oturdu.

Emre Şen

Fenerbahçe’nin Afrika yapılanması kapsamında İstanbul’a getirdiği genç yetenek Amara Diouf hakkında Senegal basınında ilginç iddialar ortaya atıldı. Ülke medyası, Diouf’un sakatlığının ardından “uzun süredir ortalarda görünmediği” yorumlarını yaparken, genç oyuncunun nerede olduğuna dair belirsizlik vurgulandı.

“BÜYÜK PATLAMANIN ARDINDAN KAYBOLDU” İDDİASI

Senegal’de çıkan haberlerde, Diouf’un yaşadığı sakatlık sonrası ülkesine dönmediği ve durumunun net şekilde bilinmediği öne sürüldü. “Büyük bir patlamanın ardından gözlerden kayboldu” ifadeleri manşetlere taşındı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: FENERBAHÇE İLE İDMANDA

Fenerbahçe nin yeni ismine kayıp ilanı verdiler: "Büyük patlamada kayboldu" 1

Öte yandan genç yetenekle ilgili iddiaların aksine, Diouf’un Fenerbahçe ile antrenmanlara katıldığı öğrenildi. Sakatlığının etkisiyle bir süredir çalışmalara çıkamayan 17 yaşındaki yıldız adayının kısa süre önce koşu antrenmanlarına başladığı belirtildi. Fenerbahçe, FIFA kuralları gereği 18 yaşına gelmeyen Diouf’la profesyonel sözleşme imzalayamıyor. Sarı-lacivertli yönetim, genç oyuncuyla resmi kontrat için haziran ayını bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Amara Diouf
