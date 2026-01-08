Premier Lig'de yer yerinden oynadı, Ferdi Kadıoğlu çıldırttı! Haaland'ın golünü öyle bir çıkardı ki...

Brighton formasıyla Premier Lig'e adapte olmakla kalmayıp ligin tozunu attıran Ferdi Kadıoğlu, Manchester City deplasmanında maçın kader adamı oldu. Milli yıldızımız, sergilediği performans ve yaptığı kritik müdahaleyle takımını Etihad'dan puanla çıkarma yolunda hayati bir rol oynadı.

HAALAND'A GEÇİT YOK!

Mücadelenin 75. dakikasında, skor 1-1 devam ederken Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland sahneye çıktı. Norveçli yıldızın kafa vuruşunda top ağlara gitmek üzereyken Ferdi Kadıoğlu bir anda çizgide belirdi.

Milli futbolcu, insanüstü bir refleksle topu çizgiden çıkararak mutlak bir golü önledi. Haaland pozisyon sonrası şaşkınlığını gizleyemezken, Brighton taraftarları Ferdi'yi ayakta alkışladı.

"KADROLU KURTARICI"

Ferdi Kadıoğlu'nun bu hamlesi tesadüf değil! Yıldız oyuncu, geçtiğimiz hafta Burnley karşısında kazanılan 2-0'lık maçta da 67. dakikada benzer şekilde topu çizgiden çıkararak takımına hayat vermişti. Üst üste iki hafta "kaleci gibi" kurtarış yapan Ferdi, İngiliz basınında "Savunma Bakanı" manşetleriyle övüldü.

Bu sezon Brighton ile 23 maça çıkan ve 1807 dakika süre alan Ferdi, takımın vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ SEÇİLDİ

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da üst üste 3. kez maçın adamı seçildi. Gösterdiği müthiş performansla taraftarların sevgilisi olan Ferdi, İngiltere'de manşetleri süslemeye son sürat devam ediyor. Sakatlığını atlatıp formayı sırtına geçiren milli oyuncu, takımın en önemli oyuncuları arasında gösteriliyor.