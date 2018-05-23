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İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, kupasız geçen sezonun ardından gelecek yılın kadrosunu inşa etmek için kolları sıvadı. Uyum sorunu yaşamaması için transferleri erken bitirmek isteyen Aziz Yıldırım ve kurmaylarının kadroya katmayı düşündüğü isimlerden biri de Hollandalı kaleci Tim Krul...

İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi!

Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Hollandalı eldiven için seçim sonrası resmi görüşmeler başlayacak. Fenerbahçe gelecek sezon kaleci departmanını Volkan Demirel, Tim Krul ve genç bir isimden oluşturmayı hedefliyor. Carlos Kameni ile yolları ayırmayı planlıyor.

Kanarya'nın sezon başında Carlos Kameni'den beklentisi Volkan Demirel ile forma yarışına girmesiydi. Ancak Kamerunlu eldiven yediği kötü gollerin dışında Volkan için de bir forma tehdidi oluşturamadı.

Böyle olunca Volkan da sezonun bir bölümünü formsuz geçirdi. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Tim Krul'u renklerine bağlayarak rotasyonu güçlendirmek istiyor. Krul, 2014 Dünya Kupası'na kurtardığı penaltılarla damga vurmuştu. (Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
tim krul Fenerbahçe Carlos Kameni

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