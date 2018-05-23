İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi!

Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Hollandalı eldiven için seçim sonrası resmi görüşmeler başlayacak. Fenerbahçe gelecek sezon kaleci departmanını Volkan Demirel, Tim Krul ve genç bir isimden oluşturmayı hedefliyor. Carlos Kameni ile yolları ayırmayı planlıyor.
Kanarya'nın sezon başında Carlos Kameni'den beklentisi Volkan Demirel ile forma yarışına girmesiydi. Ancak Kamerunlu eldiven yediği kötü gollerin dışında Volkan için de bir forma tehdidi oluşturamadı.
Böyle olunca Volkan da sezonun bir bölümünü formsuz geçirdi. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Tim Krul'u renklerine bağlayarak rotasyonu güçlendirmek istiyor. Krul, 2014 Dünya Kupası'na kurtardığı penaltılarla damga vurmuştu. (Fotomaç)
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