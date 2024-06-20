Fenerbahçe'nin yeni sezon forması sızdırıldı! Taraftarlar büyük tepki gösterdi... Yıldız detayı dikkat çekti

Süper Lig’de yeni sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi en merak edilen konulardan biri de forma...

Sarı-Lacivertliler yeni formaları tanıtmak için gün sayarken, formalar sosyal medyaya sızdırıldı.

Yeni formanın ilk görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündeme otururken görenler hayal kırıklığına uğradı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Her ne kadar Fenerbahçe ile özdeşleşen çubuklu konseptten vazgeçilmesede çubukların kalınlığı sayısındaki azlık taraftarların tepkisini çekti.

Sosyal medyayı yorum yağmuruna tutan taraftarlar formayı beğenmediklerini dile getirdi.





