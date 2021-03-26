Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Fenerbahçe’de teknik adam konusunda hareketli günler yaşanıyor. Gelen istikrarsız sonuçların ardından Erol Bulut dönemi resmen sona erdi. Kalan maçlarda Emre Belözoğlu'nun takımın başında olacağı açıklandı.

Öte yandan Erol Bulut'un yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek. Arjantinli gazeteci Martin Castilla, TNT Sports adlı kanaldaki futbol programında Fenerbahçe’nin River Plate'i çalıştıran Arjantinli teknik direktör Marcelo Gallardo'yu takımın başına getirmek için harekete geçtiğini söyledi.

MARCELO GALLARDO KİMDİR?

2014'ten beri River Plate'i çalıştıran Gallardo, kulübe en başarılı dönemlerinden birini yaşattı. Gallardo, 2'si Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi sayılan Libertadores olmak üzere 12 kupa kazanmayı başardı.

LÖW DE LİSTEDE

Almanya Milli Takımı'nın şu andaki teknik direktörü Joachim Löw, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası milli takımdaki görevini bırakacağını açıklamıştı. Spor kamuoyunda Fenerbahçe için yüksek sesle konuşulan isim Löw.