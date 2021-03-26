Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Fenerbahçe’de teknik adam konusunda hareketli günler yaşanıyor. Gelen istikrarsız sonuçların ardından Erol Bulut dönemi resmen sona erdi. Kalan maçlarda Emre Belözoğlu'nun takımın başında olacağı açıklandı.
Öte yandan Erol Bulut'un yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek. Arjantinli gazeteci Martin Castilla, TNT Sports adlı kanaldaki futbol programında Fenerbahçe’nin River Plate'i çalıştıran Arjantinli teknik direktör Marcelo Gallardo'yu takımın başına getirmek için harekete geçtiğini söyledi.
2014'ten beri River Plate'i çalıştıran Gallardo, kulübe en başarılı dönemlerinden birini yaşattı. Gallardo, 2'si Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi sayılan Libertadores olmak üzere 12 kupa kazanmayı başardı.
Almanya Milli Takımı'nın şu andaki teknik direktörü Joachim Löw, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası milli takımdaki görevini bırakacağını açıklamıştı. Spor kamuoyunda Fenerbahçe için yüksek sesle konuşulan isim Löw.
Fenerbahçe'nin Löw'e de teklifte bulunacağı iddia edildi. Ancak Alman basınında yer talan haberlerde, 61 yaşındaki tecrübeli teknik adamın görevinden ayrıldıktan sonra bir süre yeşil sahalardan uzak kalmak istediğine dikkat çekildi.
Joachim Löw, 2009’da ilk kez Almanya Milli Takımı’nın formasını giyen Mesut Özil'in yıllarca hocalığını yaptı. Löw, yıldız futbolcu için, "Almanya'nın son 20-30 yılda yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan biri. Teknik dehası çok yüksek. Topu ayağına alır almaz ilk hareketi ileri, kaleye doğru oluyor. Bu özelliği çok hoşuma gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.
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