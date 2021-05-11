Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oluyor

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve Emre Belözoğlu ve Başkan Ali Koç'un önderliğinde 22 transfere imza atan sarı lacivertlilerde her maç ölüm kalım maçı haline geldi.

EMRE İLE UÇUŞA GEÇTİ

Yeni sezona Erol Bulut yönetiminde başlayan ve şampiyonluk yolunda uzaklaşan sarı lacivertlilerde A Takım Teknik Sorumlu görevine Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından takım adeta uçuşa geçti.

HİÇ YENİLMEDİ

Sarı lacivertliler efsane isim Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi. Fenerbahçe, Belözoğlu yönetiminde çıktığı 8 maçta 20 puan topladı. Sarı-lacivertliler bu 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken hiç yenilmedi.

3 YILLIK İMZA

Emre Belözoğlu'nun takımın teknik sorumlusu olmasının ardından adeta uçuşa geçen Fenerbahçe'de yönetim kesin kararını verdi. Takımı yeniden şampiyonluğun ortağı haline getiren Emre Belözoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Bu durumu resmi olarak duyurmayan sarı-lacivertli yönetim sezon biter bitmez taraftarlarına bu müjdeyi verecek.

TRANSFERLER BELÖZOĞLU'NDA

Emre Belözoğlu, yine de ligin tamamlanmasından sonra tüm transferi yöneten isim olacak. Belözoğlu'nun yönetime listesini sunduğu, bütçe planlamasının da yapıldığı gelen haberler arasında.Yönetimin Belözoğlu ile 'devam' kararında sadece başarılı sonuçlar etkili olmadı. Futbol tarzı ve oyuncular üzerindeki otoritesi de yönetimin böyle bir karar almasını kolaylaştırdı.



