Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte ilk adaylar...

Sezona iddialı transferlerle girmesine rağmen 17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 28 puanla lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi.

Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedilmesi sonrası Kanarya'da hoca borsası açıldı.

YENİ HOCA KİM OLACAK?

Sarı-lacivertliler yeni teknik direktör için çalışmalara hız verdi. Listenin başında Kenan Koçak ve Slaven Bilic var.

Bir diğer aday ise İsmail Kartal. Yönetim, uyum sorunu yaşamayacağı için Kartal'a da sıcak bakıyor.

FARIOLI, FONSECA...

Yönetim, A Milli Takım’da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Kenan Koçak ile görüşme halinde. Sarı-lacivertliler Koçak için TFF’den de onay almak zorunda.

BILIC'TE SON DURUM

Bir diğer aday ise Slaven Bilic. Fenerbahçe, Hırvat teknik direktör ile sezon başında anlaşma sağlasa da kulübü Beijing Guoan Bilic’i bırakmamıştı.

Sarı-lacivertliler, en kısa zamanda takımın başına getirmeyi planladığı yeni hocasına ilk etapta kısa süreli bir kontrat teklif etmeyi düşünüyor.

