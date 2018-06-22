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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2018 12:47 | Son Güncelleme

PSV Eindhoven, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını açıkladı. Phillip Cocu için basın toplantısı düzenleyen PSV, Cocu'ya Fenerbahçe'de başarılar diledi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu

PSV Eindhoven Kulübü bir basın toplantısı düzenleyerek teknik direktör Phillip Cocu'ya veda etti. Hollanda Kulübü Philipp Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını resmen açıkladı.

PSV Eindhoven Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Phillip Cocu'ya Fenerbahçe kariyerinde başarı diledi. Fenerbahçe’nin prensip anlaşması sağladığı Hollandalı teknik adamla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüp 48 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde Türkiye’ye getirmeyi ve resmi sözleşme imzalamayı planlıyor. Son 5 sezonda PSV Eindhoven'ı çalıştıran Phillip Cocu, Hollanda Ligi'nde 3 şampiyonluk yaşamıştı. Böylece Fenerbahçe Aykut Kocaman ile yolların ayrılması sonrası seçimini Hollandalı hocadan yana kullanmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Phillip Cocu

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