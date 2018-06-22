Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu

PSV Eindhoven Kulübü bir basın toplantısı düzenleyerek teknik direktör Phillip Cocu'ya veda etti. Hollanda Kulübü Philipp Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını resmen açıkladı.
PSV Eindhoven Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Phillip Cocu'ya Fenerbahçe kariyerinde başarı diledi. Fenerbahçe’nin prensip anlaşması sağladığı Hollandalı teknik adamla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Sarı-lacivertli kulüp 48 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde Türkiye’ye getirmeyi ve resmi sözleşme imzalamayı planlıyor. Son 5 sezonda PSV Eindhoven'ı çalıştıran Phillip Cocu, Hollanda Ligi'nde 3 şampiyonluk yaşamıştı. Böylece Fenerbahçe Aykut Kocaman ile yolların ayrılması sonrası seçimini Hollandalı hocadan yana kullanmış oldu.
Çağlar Söyüncü: İnşallah Arsenal'e transfer olurum!
Galatasaray'dan Gomis'in menajerine rest
Beşiktaş'ta İlhan Mansız bombası
Galatasaray'da Jack Wilshere defteri yeniden açıldı
Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere
Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri
Beşiktaş Serkan Reçber'in Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü'ne getirildiğini açıkladı!
Halil Altıntop futbolu bıraktığını açıkladı
Mersin İdmanyurdu, Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldü
Inter ve Milan Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroyu gözden çıkardı!