Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco'dan antrenman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal

Fenerbahçe'de Mourinho'nun ardından takımın emanet edildiği Domenico Tedesco gerçekleştirdiği ilk antrenman sonrası ilk icratine imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco'dan antrenman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal
Berker İşleyen
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Mourinho'nun ardından takımın başına Domenico Tedesco getirilirken İtalyan teknik adam takım ile ilk antrenmanına çıktı.

Tedesco Sarı-Lacivertliler'e ilk dokunuşlarını yapmaya başlarken bu hamleler belli oldu.

İLK İŞİ FRED OLDU!

Fenerbahçe nin yeni teknik direktörü Tedesco dan antrenman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal 1

Genç teknik adamın ilk icraat olarak Mourinho döneminde performansı eleştiri konusu olan Fred'in rolünü değiştireceği belirtildi. Yapılan antrenmanlar ve oyuncunun eski performanslarını izleyen Tedesco Fredi'i Mourinho döneminde olduğu gibi geride konumlandırmayı düşünmediği yönetime yaptığı sunumda, "Fred'i rakip kaleye daha yakın kullanacağım çünkü şut tehdidi olan bir futbolcu." dediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A RET

Fenerbahçe nin yeni teknik direktörü Tedesco dan antrenman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal 2

Öte yandan Tedesco'nun Siyah-Beyazlılar'ın ezeli rakibine İsmail Yüksek için 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak bu teklifin geri çevrildiği öğrenildi.

TEDESCO, AYRILIĞA İZİN VERMEDİ

Fenerbahçe nin yeni teknik direktörü Tedesco dan antrenman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal 3

Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun da milli oyuncunun ayrılığına onay vermediği bildirildi. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.

