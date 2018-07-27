Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew imzayı attı

Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla Swansea'den kiraladığı Andre Ayew için imza töreni düzenledi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 1 yıllık sözleşmeye imza atan Andre Ayew, Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte soruları yanıtladı.

COMOLLİ: BİZE BÜYÜK DEĞER KATACAK

İlk olarak sözü alan Comolli, "Andre Ayew ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hücum hattımız için önemli bir takviye oldu. Hocamızın kadroda görmek istediği isimlerin başında geliyordu. Ayew, çok yetenekli ve enerjik bir oyuncu. Onun sadece Marsilya'da değil, Premier Lig'de de iyi oynadığını düşünüyorum. Feyenoord'a oynadığımız son maç hücumsal yapımız hakkında fikir vermiştik. Ayew bize büyük değer katacaktır bu açıdan." dedi.

Fransız futbol adamı oyuncunun satın alma opsiyonuyla ilgili soruya, "İki takım arasında paylaşılan bir şey." cevabını verdi.

AYEW'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

'İLGİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Fenerbahçe'nin ilgisi beni çok mutlu etti. Zaten Fenerbahçe ismini ve ne kadar büyük kulüp olduğunu biliyordu. Yeni başkan ve yapılanma ile farklı bir çağa girdi Fenerbahçe. Taraftarın beklentisini biliyorum, umarım bunu birlikte karşılayacağız.