Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew imzayı attı

Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla Swansea'den kiraladığı Andre Ayew için imza töreni düzenledi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 1 yıllık sözleşmeye imza atan Andre Ayew, Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte soruları yanıtladı.
COMOLLİ: BİZE BÜYÜK DEĞER KATACAK
İlk olarak sözü alan Comolli, "Andre Ayew ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hücum hattımız için önemli bir takviye oldu. Hocamızın kadroda görmek istediği isimlerin başında geliyordu. Ayew, çok yetenekli ve enerjik bir oyuncu. Onun sadece Marsilya'da değil, Premier Lig'de de iyi oynadığını düşünüyorum. Feyenoord'a oynadığımız son maç hücumsal yapımız hakkında fikir vermiştik. Ayew bize büyük değer katacaktır bu açıdan." dedi.
Fransız futbol adamı oyuncunun satın alma opsiyonuyla ilgili soruya, "İki takım arasında paylaşılan bir şey." cevabını verdi.
AYEW'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
'İLGİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'
Fenerbahçe'nin ilgisi beni çok mutlu etti. Zaten Fenerbahçe ismini ve ne kadar büyük kulüp olduğunu biliyordu. Yeni başkan ve yapılanma ile farklı bir çağa girdi Fenerbahçe. Taraftarın beklentisini biliyorum, umarım bunu birlikte karşılayacağız.
'GOMİS ŞEHRİN ÖTEKİ YAKASINDA'
Valbuena ile Marsilya'da beraber oynadık. Buraya gelmiştik 2-2 bitmişti. Onunla beraber oynayacak olmak beni heyecanlandırıyor. Valbuena kazanan ruha sahip bir oyuncu. Gomis'le de zaman zaman konuşuyoruz. Şehrin öteki yakasındaki takım için oynuyor.
'KADIKÖY İNANILMAZDI'
Beni en çok heyecanlandıran şey Fenerbahçe taraftarı. Kadıköy'de inanılmaz bir atmosfer var, o maçı hala unutamıyorum.
'APPİAH İLE DE KONUŞTUK'
Appiah ile sürekli konuşuyoruz. Kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmem gerektiğini söyledi. Beni heyecanlandıran kulübün büyüklüğü. Avrupa'da oynayacak olmamız önemli. Temennim takımın şampiyonluğu göğüslemesi.
TÜRKİYE LİGİ ZORLAR MI?
Futbol evrensel bir oyun. Her şey yeni fakat ben bundan önce de farklı kulüplerde ve ülkelerde oynadım. Uyum sürecini çabuk atlatacağımı düşünüyorum.
"COMOLLİ BENİ ARADI..."
Damien Comolli göreve geldiği an beni aradı. Büyük bir projeye sahip büyük bir kulübe gelmek ister misin diye sordu. Büyük bir heyecanla evet dedim. Küçüklüğümden beri kendime söylediğim bir şey var. 'Andre sınırları zorla'. Bir futbolcu başarılar elde etmek istiyorsa farklı pozisyonlarda oynayabilmeli, bunu hocasına göstermeli.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Ganalı futbolcu Andre Ayew bugün öğle saatlerinde Ulus’taki Liv Hospital’da sağlık kontrolünden geçti. Hastanedeki sağlık kontrollerinde MR sonuçlarının ardından öncelikle kan değerlerine bakılan Ayew, ardından solunum ve efor testinden geçti. Andre Ayew, göz, kulak burun, boğaz ve genel cerrahi muayenelerinden de geçerek sağlık kontrollerini tamamladı
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