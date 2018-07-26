SPOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralamak için Swansea ile anlaşmaya vardığı Andre Ayew İstanbul'a geldi. Ganalı yıldız, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Sarı-Lacivertliler'le resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin Swansea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Ganalı oyuncuyu taşıyan uçak, 19:45'te istanbul'a indi.

ALİ KOÇ'UN UÇAĞI İLE BİRLİKTE GELDİ

Swansea City'nin Ayew'e Fenerbahçe ile transfer görüşmesine izin vermesinin ardından Koç Grubu'na ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrıldı. Ali Koç'a ait TC-KMR kuyruk tescilli uçak Ayew'i Avusturya'nın Innsbruck Havalimanı'ndan aldı ve İstanbul'a gelindi.

andre-ayew-istanbula-indi_9027_dhaphoto1

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
Phillip Cocu'yu duygulandıran fotoğrafPhillip Cocu'yu duygulandıran fotoğraf
Andre Ayew, Fenerbahçe'nin 4. Ganalı futbolcusu olduAndre Ayew, Fenerbahçe'nin 4. Ganalı futbolcusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
andre ayew Fenerbahçe swansea city

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?

Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?

Milan'ın hocası Gattuso'dan Andre Silva'ya: Galatasaray’a git

Milan'ın hocası Gattuso'dan Andre Silva'ya: Galatasaray’a git

Göztepe'den Mario Gomez'e teklif!

Göztepe'den Mario Gomez'e teklif!

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi

Phillip Cocu'yu duygulandıran fotoğraf

Phillip Cocu'yu duygulandıran fotoğraf

Andre Ayew, Fenerbahçe'nin 4. Ganalı futbolcusu oldu

Andre Ayew, Fenerbahçe'nin 4. Ganalı futbolcusu oldu

Konyaspor, İsmail Köybaşı'nın peşinde

Konyaspor, İsmail Köybaşı'nın peşinde

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu!

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu!

Fenerbahçe'den bir bomba daha: Martins İndi...

Fenerbahçe'den bir bomba daha: Martins İndi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.