Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'dan Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Türkiye'de Galatasaray ile özdeşleşen yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

"FENERBAHÇE GİBİ BÜYÜK BİR TAKIMA GELDİM"

"Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldim. Bu sene gerçekleştirmemiz gereken çok hedef var. Çok iyi bir şekilde karşılandım. Daha önce Türkiye'de oynadım. Takım arkadaşlarımın bazılarını tanıyordum. Şimdi çok yoğun ve iyi şekilde çalışmalıyız. Yılın bu dönemi kolay değil tabii ki ama elimizden geleni yapıp çalışıyoruz."

"ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

"Jorge Jesus, dünyaca bilinen çok büyük bir teknik direktör. Onu herkes tanıyor. Çalışmayı çok seven biri. Zaman vermek lazım. Kulübe, oyunculara ve ülkeye alışması gerekecek. Hiç şüphe yok ki, alıştıktan sonra çok güzel bir sezon geçireceğiz."

"ÇOK BÜYÜK HEDEFİMİZ VAR"

"Ben çok fazla vaatte bulunmayı seven biri değilim. Sahada oynamayı ve oynadığım futboldan keyif almaya çalışan biriyim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok büyük hedefleri var. Ben de bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için buradayım. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. En önemlisi bu. Takım olursak gerisi gelir ve taraftarları çok mutlu ederiz."

"ŞÜKÜRLER OLSUN BURADAYIM"

"Arkadaşlarıma her zaman diyorum, ‘Türkiye ligi çok iyi bir lig. Taraftarlar harika, stadyumlar çok güzel. Türkiye’deki oynadığım futbol sayesinde Almanya’ya transferimi gerçekleştirmiştim. Kariyerimde Türkiye Ligi’nde böyle büyük bir adım attım, minnettarım. Burada kendimi evimde hissediyorum.’ Burada kendimi evimde hissetmemin sebebi, insanlar beni seviyor. Ben bu ülkeyi seviyorum. Takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye Ligi’nde taraftarların futbola olan ilgisi, futbolcuların da mesleklerine karşı daha fazla motivasyon ve tutku yaşamasını sağlıyor. Hele Fenerbahçe gibi büyük bir takımda, harika taraftarların olduğu bir takımda oynuyorsanız bu gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı. Şükürler olsun ki buradayım. Burada oynadığım futbolun keyfini almak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi hedeflerimize ulaşmamız için çok fazla çalışmamız gerekiyor."



