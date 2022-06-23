SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'dan Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'dan Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

23.06.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Bruma, "Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldim. Bu sene gerçekleştirmemiz gereken çok hedef var. Ben çok fazla vaatte bulunmayı seven biri değilim. Sahada oynamayı ve oynadığım futboldan keyif almaya çalışan biriyim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok büyük hedefleri var. Ben de bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için buradayım." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'dan Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Türkiye'de Galatasaray ile özdeşleşen yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

"FENERBAHÇE GİBİ BÜYÜK BİR TAKIMA GELDİM"

Screenshot_1

"Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldim. Bu sene gerçekleştirmemiz gereken çok hedef var. Çok iyi bir şekilde karşılandım. Daha önce Türkiye'de oynadım. Takım arkadaşlarımın bazılarını tanıyordum. Şimdi çok yoğun ve iyi şekilde çalışmalıyız. Yılın bu dönemi kolay değil tabii ki ama elimizden geleni yapıp çalışıyoruz."

"ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

f53d10db146a42d8a77c12e70129756c

"Jorge Jesus, dünyaca bilinen çok büyük bir teknik direktör. Onu herkes tanıyor. Çalışmayı çok seven biri. Zaman vermek lazım. Kulübe, oyunculara ve ülkeye alışması gerekecek. Hiç şüphe yok ki, alıştıktan sonra çok güzel bir sezon geçireceğiz."

"ÇOK BÜYÜK HEDEFİMİZ VAR"

fenerbahce-bruma-1859421

"Ben çok fazla vaatte bulunmayı seven biri değilim. Sahada oynamayı ve oynadığım futboldan keyif almaya çalışan biriyim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok büyük hedefleri var. Ben de bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için buradayım. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. En önemlisi bu. Takım olursak gerisi gelir ve taraftarları çok mutlu ederiz."

"ŞÜKÜRLER OLSUN BURADAYIM"

son-dakika-cubuklu-formayi-giydi-bruma-resmen-15020321_6143_m

"Arkadaşlarıma her zaman diyorum, ‘Türkiye ligi çok iyi bir lig. Taraftarlar harika, stadyumlar çok güzel. Türkiye’deki oynadığım futbol sayesinde Almanya’ya transferimi gerçekleştirmiştim. Kariyerimde Türkiye Ligi’nde böyle büyük bir adım attım, minnettarım. Burada kendimi evimde hissediyorum.’ Burada kendimi evimde hissetmemin sebebi, insanlar beni seviyor. Ben bu ülkeyi seviyorum. Takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye Ligi’nde taraftarların futbola olan ilgisi, futbolcuların da mesleklerine karşı daha fazla motivasyon ve tutku yaşamasını sağlıyor. Hele Fenerbahçe gibi büyük bir takımda, harika taraftarların olduğu bir takımda oynuyorsanız bu gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı. Şükürler olsun ki buradayım. Burada oynadığım futbolun keyfini almak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi hedeflerimize ulaşmamız için çok fazla çalışmamız gerekiyor."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Min-jae'nin yeni adresi taraftarı şaşırtacakKim Min-jae'nin yeni adresi taraftarı şaşırtacak
Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması!Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması!
Arda için şaşırtan teklif! Bunu kimse beklemiyorduArda için şaşırtan teklif! Bunu kimse beklemiyordu
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Bruma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Asgari ücrete ek zam, öğrenci affı, EYT ve 3600 ek gösterge erken seçim işareti mi?

Asgari ücrete ek zam, öğrenci affı, EYT ve 3600 ek gösterge erken seçim işareti mi?

Okan Buruk, gelir gelmez ilk bileti kesti!

Okan Buruk, gelir gelmez ilk bileti kesti!

'Dev kulübe imzayı attı!' Yeni adresi...

'Dev kulübe imzayı attı!' Yeni adresi...

Okan Buruk paylaşımı, sosyal medyayı yıktı!

Okan Buruk paylaşımı, sosyal medyayı yıktı!

Nihat Kahveci'den Çalhanoğlu'na gönderme!

Nihat Kahveci'den Çalhanoğlu'na gönderme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.